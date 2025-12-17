SeñalesSecciones
Dmitrii Kuropatkin

Gold Spike

Dmitrii Kuropatkin
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 34%
RoboForex-ECN
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
80
Transacciones Rentables:
58 (72.50%)
Transacciones Irrentables:
22 (27.50%)
Mejor transacción:
120.89 USD
Peor transacción:
-41.14 USD
Beneficio Bruto:
769.13 USD (78 196 pips)
Pérdidas Brutas:
-218.14 USD (21 478 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (356.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
356.96 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
3.45%
Carga máxima del depósito:
9.80%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
3.51
Transacciones Largas:
59 (73.75%)
Transacciones Cortas:
21 (26.25%)
Factor de Beneficio:
3.53
Beneficio Esperado:
6.89 USD
Beneficio medio:
13.26 USD
Pérdidas medias:
-9.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-157.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-157.20 USD (13)
Crecimiento al mes:
16.38%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
35.36 USD
Máxima:
157.20 USD (4.57%)
Reducción relativa:
De balance:
8.11% (157.20 USD)
De fondos:
0.98% (20.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 551
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 57K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +120.89 USD
Peor transacción: -41 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +356.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -157.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
otros 82...
No hay comentarios
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
