- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
80
利益トレード:
58 (72.50%)
損失トレード:
22 (27.50%)
ベストトレード:
120.89 USD
最悪のトレード:
-41.14 USD
総利益:
769.13 USD (78 196 pips)
総損失:
-218.14 USD (21 478 pips)
最大連続の勝ち:
25 (356.96 USD)
最大連続利益:
356.96 USD (25)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
3.45%
最大入金額:
9.80%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
3.51
長いトレード:
59 (73.75%)
短いトレード:
21 (26.25%)
プロフィットファクター:
3.53
期待されたペイオフ:
6.89 USD
平均利益:
13.26 USD
平均損失:
-9.92 USD
最大連続の負け:
13 (-157.20 USD)
最大連続損失:
-157.20 USD (13)
月間成長:
16.38%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
35.36 USD
最大の:
157.20 USD (4.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.11% (157.20 USD)
エクイティによる:
0.98% (20.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|551
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|57K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +120.89 USD
最悪のトレード: -41 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +356.96 USD
最大連続損失: -157.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
