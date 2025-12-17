SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Gold Spike
Dmitrii Kuropatkin

Gold Spike

Dmitrii Kuropatkin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 34%
RoboForex-ECN
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
80
Gewinntrades:
58 (72.50%)
Verlusttrades:
22 (27.50%)
Bester Trade:
120.89 USD
Schlechtester Trade:
-41.14 USD
Bruttoprofit:
769.13 USD (78 196 pips)
Bruttoverlust:
-218.14 USD (21 478 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (356.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
356.96 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.37
Trading-Aktivität:
3.45%
Max deposit load:
9.80%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
3.51
Long-Positionen:
59 (73.75%)
Short-Positionen:
21 (26.25%)
Profit-Faktor:
3.53
Mathematische Gewinnerwartung:
6.89 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-157.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-157.20 USD (13)
Wachstum pro Monat :
12.85%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
35.36 USD
Maximaler:
157.20 USD (4.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.11% (157.20 USD)
Kapital:
0.98% (20.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 551
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 57K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +120.89 USD
Schlechtester Trade: -41 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +356.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -157.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
noch 82 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Gold Spike
30 USD pro Monat
34%
0
0
USD
2.2K
USD
8
100%
80
72%
3%
3.52
6.89
USD
8%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.