Trade:
63
Profit Trade:
41 (65.07%)
Loss Trade:
22 (34.92%)
Best Trade:
120.89 USD
Worst Trade:
-41.14 USD
Profitto lordo:
532.90 USD (54 287 pips)
Perdita lorda:
-218.14 USD (21 478 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (73.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
209.37 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.00
Long Trade:
42 (66.67%)
Short Trade:
21 (33.33%)
Fattore di profitto:
2.44
Profitto previsto:
5.00 USD
Profitto medio:
13.00 USD
Perdita media:
-9.92 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-157.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-157.20 USD (13)
Crescita mensile:
8.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.36 USD
Massimale:
157.20 USD (4.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|315
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|33K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +120.89 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +73.47 USD
Massima perdita consecutiva: -157.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
