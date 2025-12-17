- 자본
- 축소
트레이드:
86
이익 거래:
62 (72.09%)
손실 거래:
24 (27.91%)
최고의 거래:
120.89 USD
최악의 거래:
-41.14 USD
총 수익:
839.62 USD (85 312 pips)
총 손실:
-294.54 USD (29 102 pips)
연속 최대 이익:
25 (356.96 USD)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
5.31%
최대 입금량:
9.80%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
3.47
롱(주식매수):
59 (68.60%)
숏(주식차입매도):
27 (31.40%)
수익 요인:
2.85
기대수익:
6.34 USD
평균 이익:
13.54 USD
평균 손실:
-12.27 USD
연속 최대 손실:
13 (-157.20 USD)
연속 최대 손실:
-157.20 USD (13)
월별 성장률:
11.54%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
35.36 USD
최대한의:
157.20 USD (4.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.11% (157.20 USD)
자본금별:
3.12% (67.52 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|545
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +120.89 USD
최악의 거래: -41 USD
연속 최대 이익: 25
연속 최대 손실: 13
연속 최대 이익: +356.96 USD
연속 최대 손실: -157.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
33%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
9
100%
86
72%
5%
2.85
6.34
USD
USD
8%
1:200