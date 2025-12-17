- Crescimento
Negociações:
80
Negociações com lucro:
58 (72.50%)
Negociações com perda:
22 (27.50%)
Melhor negociação:
120.89 USD
Pior negociação:
-41.14 USD
Lucro bruto:
769.13 USD (78 196 pips)
Perda bruta:
-218.14 USD (21 478 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (356.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
356.96 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
3.45%
Depósito máximo carregado:
9.80%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
3.51
Negociações longas:
59 (73.75%)
Negociações curtas:
21 (26.25%)
Fator de lucro:
3.53
Valor esperado:
6.89 USD
Lucro médio:
13.26 USD
Perda média:
-9.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-157.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-157.20 USD (13)
Crescimento mensal:
16.38%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
35.36 USD
Máximo:
157.20 USD (4.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.11% (157.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.98% (20.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|551
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|57K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +120.89 USD
Pior negociação: -41 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +356.96 USD
Máxima perda consecutiva: -157.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
