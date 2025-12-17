СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Spike
Dmitrii Kuropatkin

Gold Spike

Dmitrii Kuropatkin
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 34%
RoboForex-ECN
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
79
Прибыльных трейдов:
57 (72.15%)
Убыточных трейдов:
22 (27.85%)
Лучший трейд:
120.89 USD
Худший трейд:
-41.14 USD
Общая прибыль:
768.14 USD (78 079 pips)
Общий убыток:
-218.14 USD (21 478 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (355.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
355.97 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
4.76%
Макс. загрузка депозита:
9.80%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.50
Длинных трейдов:
58 (73.42%)
Коротких трейдов:
21 (26.58%)
Профит фактор:
3.52
Мат. ожидание:
6.96 USD
Средняя прибыль:
13.48 USD
Средний убыток:
-9.92 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-157.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-157.20 USD (13)
Прирост в месяц:
17.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
35.36 USD
Максимальная:
157.20 USD (4.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.11% (157.20 USD)
По эквити:
0.98% (20.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 550
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 57K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +120.89 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +355.97 USD
Макс. убыток в серии: -157.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 10
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
OrtegaCapital-Server
0.18 × 11
ICMarkets-Live23
0.25 × 4
Pepperstone-Edge05
0.26 × 23
ICMarkets-Live14
0.57 × 83
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live08
0.64 × 25
Tickmill-Live02
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 219
ICMarkets-Live06
0.78 × 102
Exness-Real9
0.83 × 23
TitanFX-04
1.00 × 13
ICMarkets-Live15
1.00 × 49
TickmillEU-Live
1.16 × 320
ICMarketsSC-Live25
1.19 × 144
еще 82...
Нет отзывов
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.