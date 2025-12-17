- Прирост
Всего трейдов:
79
Прибыльных трейдов:
57 (72.15%)
Убыточных трейдов:
22 (27.85%)
Лучший трейд:
120.89 USD
Худший трейд:
-41.14 USD
Общая прибыль:
768.14 USD (78 079 pips)
Общий убыток:
-218.14 USD (21 478 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (355.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
355.97 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
4.76%
Макс. загрузка депозита:
9.80%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.50
Длинных трейдов:
58 (73.42%)
Коротких трейдов:
21 (26.58%)
Профит фактор:
3.52
Мат. ожидание:
6.96 USD
Средняя прибыль:
13.48 USD
Средний убыток:
-9.92 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-157.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-157.20 USD (13)
Прирост в месяц:
17.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
35.36 USD
Максимальная:
157.20 USD (4.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.11% (157.20 USD)
По эквити:
0.98% (20.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|550
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|57K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
еще 82...
