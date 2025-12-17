- Büyüme
İşlemler:
1 328
Kârla kapanan işlemler:
1 131 (85.16%)
Zararla kapanan işlemler:
197 (14.83%)
En iyi işlem:
27.95 USD
En kötü işlem:
-38.61 USD
Brüt kâr:
1 935.14 USD (159 565 pips)
Brüt zarar:
-914.19 USD (70 369 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
68 (52.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
81.53 USD (43)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.50
Alış işlemleri:
651 (49.02%)
Satış işlemleri:
677 (50.98%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
0.77 USD
Ortalama kâr:
1.71 USD
Ortalama zarar:
-4.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-113.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-207.98 USD (9)
Aylık büyüme:
14.35%
Yıllık tahmin:
174.14%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.36 USD
Maksimum:
292.11 USD (21.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.40% (292.10 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|528
|AUDNZD
|311
|NZDCAD
|227
|AUDCAD
|216
|EURUSD
|35
|GBPCAD
|7
|GBPAUD
|3
|EURGBP
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|258
|AUDNZD
|120
|NZDCAD
|437
|AUDCAD
|201
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|3
|GBPAUD
|1
|EURGBP
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|26K
|AUDNZD
|3.2K
|NZDCAD
|37K
|AUDCAD
|23K
|EURUSD
|364
|GBPCAD
|484
|GBPAUD
|154
|EURGBP
|54
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.95 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +52.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -113.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.20 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.25 × 8
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 130
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 3831
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Tradeview-Live
|0.64 × 11
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
VTMarkets-Live
|0.66 × 203
