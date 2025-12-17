SinyallerBölümler
Mohammed Jeelle Iidle

ROB 1

Mohammed Jeelle Iidle
0 inceleme
191 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 1 737%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 328
Kârla kapanan işlemler:
1 131 (85.16%)
Zararla kapanan işlemler:
197 (14.83%)
En iyi işlem:
27.95 USD
En kötü işlem:
-38.61 USD
Brüt kâr:
1 935.14 USD (159 565 pips)
Brüt zarar:
-914.19 USD (70 369 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
68 (52.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
81.53 USD (43)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.50
Alış işlemleri:
651 (49.02%)
Satış işlemleri:
677 (50.98%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
0.77 USD
Ortalama kâr:
1.71 USD
Ortalama zarar:
-4.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-113.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-207.98 USD (9)
Aylık büyüme:
14.35%
Yıllık tahmin:
174.14%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.36 USD
Maksimum:
292.11 USD (21.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.40% (292.10 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 528
AUDNZD 311
NZDCAD 227
AUDCAD 216
EURUSD 35
GBPCAD 7
GBPAUD 3
EURGBP 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 258
AUDNZD 120
NZDCAD 437
AUDCAD 201
EURUSD 1
GBPCAD 3
GBPAUD 1
EURGBP 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 26K
AUDNZD 3.2K
NZDCAD 37K
AUDCAD 23K
EURUSD 364
GBPCAD 484
GBPAUD 154
EURGBP 54
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.95 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +52.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -113.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
SolidECN-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.20 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 130
Axiory-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ICMarketsSC-MT5
0.58 × 3831
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Tradeview-Live
0.64 × 11
GoMarkets-Live
0.64 × 87
VTMarkets-Live
0.66 × 203
117 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.17 10:45
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol