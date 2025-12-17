- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 335
盈利交易:
1 138 (85.24%)
亏损交易:
197 (14.76%)
最好交易:
27.95 USD
最差交易:
-38.61 USD
毛利:
1 940.45 USD (160 283 pips)
毛利亏损:
-914.47 USD (70 369 pips)
最大连续赢利:
68 (52.07 USD)
最大连续盈利:
81.53 USD (43)
夏普比率:
0.23
交易活动:
31.76%
最大入金加载:
0.91%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.51
长期交易:
655 (49.06%)
短期交易:
680 (50.94%)
利润因子:
2.12
预期回报:
0.77 USD
平均利润:
1.71 USD
平均损失:
-4.64 USD
最大连续失误:
15 (-113.40 USD)
最大连续亏损:
-207.98 USD (9)
每月增长:
12.24%
年度预测:
148.52%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
0.36 USD
最大值:
292.11 USD (21.80%)
相对跌幅:
结余:
70.40% (292.10 USD)
净值:
1.24% (3.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|532
|AUDNZD
|311
|NZDCAD
|227
|AUDCAD
|219
|EURUSD
|35
|GBPCAD
|7
|GBPAUD
|3
|EURGBP
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|259
|AUDNZD
|120
|NZDCAD
|437
|AUDCAD
|205
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|3
|GBPAUD
|1
|EURGBP
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|26K
|AUDNZD
|3.2K
|NZDCAD
|37K
|AUDCAD
|23K
|EURUSD
|364
|GBPCAD
|484
|GBPAUD
|154
|EURGBP
|54
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.20 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.25 × 8
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 130
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 3831
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Tradeview-Live
|0.64 × 11
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.67 × 498
