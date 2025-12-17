信号部分
信号 / MetaTrader 5 / ROB 1
Mohammed Jeelle Iidle

ROB 1

Mohammed Jeelle Iidle
0条评论
可靠性
192
0 / 0 USD
每月复制 99 USD per 
增长自 2022 1 768%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 335
盈利交易:
1 138 (85.24%)
亏损交易:
197 (14.76%)
最好交易:
27.95 USD
最差交易:
-38.61 USD
毛利:
1 940.45 USD (160 283 pips)
毛利亏损:
-914.47 USD (70 369 pips)
最大连续赢利:
68 (52.07 USD)
最大连续盈利:
81.53 USD (43)
夏普比率:
0.23
交易活动:
31.76%
最大入金加载:
0.91%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.51
长期交易:
655 (49.06%)
短期交易:
680 (50.94%)
利润因子:
2.12
预期回报:
0.77 USD
平均利润:
1.71 USD
平均损失:
-4.64 USD
最大连续失误:
15 (-113.40 USD)
最大连续亏损:
-207.98 USD (9)
每月增长:
12.24%
年度预测:
148.52%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
0.36 USD
最大值:
292.11 USD (21.80%)
相对跌幅:
结余:
70.40% (292.10 USD)
净值:
1.24% (3.70 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 532
AUDNZD 311
NZDCAD 227
AUDCAD 219
EURUSD 35
GBPCAD 7
GBPAUD 3
EURGBP 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 259
AUDNZD 120
NZDCAD 437
AUDCAD 205
EURUSD 1
GBPCAD 3
GBPAUD 1
EURGBP 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 26K
AUDNZD 3.2K
NZDCAD 37K
AUDCAD 23K
EURUSD 364
GBPCAD 484
GBPAUD 154
EURGBP 54
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +27.95 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 43
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +52.07 USD
最大连续亏损: -113.40 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
SolidECN-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.20 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 130
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ICMarketsSC-MT5
0.58 × 3831
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Tradeview-Live
0.64 × 11
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 498
117 更多...
没有评论
2025.12.17 10:45
A large drawdown may occur on the account again
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ROB 1
每月99 USD
1 768%
0
0
USD
299
USD
192
91%
1 335
85%
32%
2.12
0.77
USD
70%
1:500
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载