Mohammed Jeelle Iidle

ROB 1

Mohammed Jeelle Iidle
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
192 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2022 1 768%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 335
Gewinntrades:
1 138 (85.24%)
Verlusttrades:
197 (14.76%)
Bester Trade:
27.95 USD
Schlechtester Trade:
-38.61 USD
Bruttoprofit:
1 940.45 USD (160 283 pips)
Bruttoverlust:
-914.47 USD (70 369 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
68 (52.07 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
81.53 USD (43)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
31.76%
Max deposit load:
0.91%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.51
Long-Positionen:
655 (49.06%)
Short-Positionen:
680 (50.94%)
Profit-Faktor:
2.12
Mathematische Gewinnerwartung:
0.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-113.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-207.98 USD (9)
Wachstum pro Monat :
12.24%
Jahresprognose:
148.52%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.36 USD
Maximaler:
292.11 USD (21.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
70.40% (292.10 USD)
Kapital:
1.24% (3.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 532
AUDNZD 311
NZDCAD 227
AUDCAD 219
EURUSD 35
GBPCAD 7
GBPAUD 3
EURGBP 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 259
AUDNZD 120
NZDCAD 437
AUDCAD 205
EURUSD 1
GBPCAD 3
GBPAUD 1
EURGBP 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 26K
AUDNZD 3.2K
NZDCAD 37K
AUDCAD 23K
EURUSD 364
GBPCAD 484
GBPAUD 154
EURGBP 54
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +27.95 USD
Schlechtester Trade: -39 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 43
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +52.07 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -113.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
SolidECN-Server
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.20 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 130
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ICMarketsSC-MT5
0.58 × 3831
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Tradeview-Live
0.64 × 11
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 498
noch 117 ...
Keine Bewertungen
2025.12.17 10:45
A large drawdown may occur on the account again
