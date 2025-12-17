SinaisSeções
Mohammed Jeelle Iidle

ROB 1

Mohammed Jeelle Iidle
0 comentários
Confiabilidade
192 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2022 1 768%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 335
Negociações com lucro:
1 138 (85.24%)
Negociações com perda:
197 (14.76%)
Melhor negociação:
27.95 USD
Pior negociação:
-38.61 USD
Lucro bruto:
1 940.45 USD (160 283 pips)
Perda bruta:
-914.47 USD (70 369 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
68 (52.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
81.53 USD (43)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
31.76%
Depósito máximo carregado:
0.91%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.51
Negociações longas:
655 (49.06%)
Negociações curtas:
680 (50.94%)
Fator de lucro:
2.12
Valor esperado:
0.77 USD
Lucro médio:
1.71 USD
Perda média:
-4.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-113.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-207.98 USD (9)
Crescimento mensal:
12.24%
Previsão anual:
148.52%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.36 USD
Máximo:
292.11 USD (21.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
70.40% (292.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.24% (3.70 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 532
AUDNZD 311
NZDCAD 227
AUDCAD 219
EURUSD 35
GBPCAD 7
GBPAUD 3
EURGBP 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 259
AUDNZD 120
NZDCAD 437
AUDCAD 205
EURUSD 1
GBPCAD 3
GBPAUD 1
EURGBP 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 26K
AUDNZD 3.2K
NZDCAD 37K
AUDCAD 23K
EURUSD 364
GBPCAD 484
GBPAUD 154
EURGBP 54
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +27.95 USD
Pior negociação: -39 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 43
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +52.07 USD
Máxima perda consecutiva: -113.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
SolidECN-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.20 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 130
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ICMarketsSC-MT5
0.58 × 3831
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Tradeview-Live
0.64 × 11
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 498
Sem comentários
2025.12.17 10:45
A large drawdown may occur on the account again
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.