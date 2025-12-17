- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 335
Negociações com lucro:
1 138 (85.24%)
Negociações com perda:
197 (14.76%)
Melhor negociação:
27.95 USD
Pior negociação:
-38.61 USD
Lucro bruto:
1 940.45 USD (160 283 pips)
Perda bruta:
-914.47 USD (70 369 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
68 (52.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
81.53 USD (43)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
31.76%
Depósito máximo carregado:
0.91%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.51
Negociações longas:
655 (49.06%)
Negociações curtas:
680 (50.94%)
Fator de lucro:
2.12
Valor esperado:
0.77 USD
Lucro médio:
1.71 USD
Perda média:
-4.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-113.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-207.98 USD (9)
Crescimento mensal:
12.24%
Previsão anual:
148.52%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.36 USD
Máximo:
292.11 USD (21.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
70.40% (292.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.24% (3.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|532
|AUDNZD
|311
|NZDCAD
|227
|AUDCAD
|219
|EURUSD
|35
|GBPCAD
|7
|GBPAUD
|3
|EURGBP
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|259
|AUDNZD
|120
|NZDCAD
|437
|AUDCAD
|205
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|3
|GBPAUD
|1
|EURGBP
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|26K
|AUDNZD
|3.2K
|NZDCAD
|37K
|AUDCAD
|23K
|EURUSD
|364
|GBPCAD
|484
|GBPAUD
|154
|EURGBP
|54
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +27.95 USD
Pior negociação: -39 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 43
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +52.07 USD
Máxima perda consecutiva: -113.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.20 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.25 × 8
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 130
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 3831
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Tradeview-Live
|0.64 × 11
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.67 × 498
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
1 768%
0
0
USD
USD
299
USD
USD
192
91%
1 335
85%
32%
2.12
0.77
USD
USD
70%
1:500