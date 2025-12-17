SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ROB 1
Mohammed Jeelle Iidle

ROB 1

Mohammed Jeelle Iidle
0 avis
191 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2022 1 737%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 328
Bénéfice trades:
1 131 (85.16%)
Perte trades:
197 (14.83%)
Meilleure transaction:
27.95 USD
Pire transaction:
-38.61 USD
Bénéfice brut:
1 935.14 USD (159 565 pips)
Perte brute:
-914.19 USD (70 369 pips)
Gains consécutifs maximales:
68 (52.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
81.53 USD (43)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.50
Longs trades:
651 (49.02%)
Courts trades:
677 (50.98%)
Facteur de profit:
2.12
Rendement attendu:
0.77 USD
Bénéfice moyen:
1.71 USD
Perte moyenne:
-4.64 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-113.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-207.98 USD (9)
Croissance mensuelle:
14.35%
Prévision annuelle:
174.14%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.36 USD
Maximal:
292.11 USD (21.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
70.40% (292.10 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 528
AUDNZD 311
NZDCAD 227
AUDCAD 216
EURUSD 35
GBPCAD 7
GBPAUD 3
EURGBP 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 258
AUDNZD 120
NZDCAD 437
AUDCAD 201
EURUSD 1
GBPCAD 3
GBPAUD 1
EURGBP 1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 26K
AUDNZD 3.2K
NZDCAD 37K
AUDCAD 23K
EURUSD 364
GBPCAD 484
GBPAUD 154
EURGBP 54
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +27.95 USD
Pire transaction: -39 USD
Gains consécutifs maximales: 43
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +52.07 USD
Perte consécutive maximale: -113.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
SolidECN-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.20 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 130
Axiory-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ICMarketsSC-MT5
0.58 × 3831
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Tradeview-Live
0.64 × 11
GoMarkets-Live
0.64 × 87
VTMarkets-Live
0.67 × 205
2025.12.17 10:45
A large drawdown may occur on the account again
