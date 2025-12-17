- 자본
- 축소
트레이드:
1 349
이익 거래:
1 152 (85.39%)
손실 거래:
197 (14.60%)
최고의 거래:
27.95 USD
최악의 거래:
-38.61 USD
총 수익:
1 951.52 USD (161 223 pips)
총 손실:
-915.34 USD (70 369 pips)
연속 최대 이익:
68 (52.07 USD)
연속 최대 이익:
81.53 USD (43)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
24.45%
최대 입금량:
2.73%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
3.55
롱(주식매수):
660 (48.93%)
숏(주식차입매도):
689 (51.07%)
수익 요인:
2.13
기대수익:
0.77 USD
평균 이익:
1.69 USD
평균 손실:
-4.65 USD
연속 최대 손실:
15 (-113.40 USD)
연속 최대 손실:
-207.98 USD (9)
월별 성장률:
7.92%
연간 예측:
96.11%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.36 USD
최대한의:
292.11 USD (21.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
70.40% (292.10 USD)
자본금별:
3.01% (9.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|546
|AUDNZD
|311
|NZDCAD
|227
|AUDCAD
|219
|EURUSD
|35
|GBPCAD
|7
|GBPAUD
|3
|EURGBP
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|270
|AUDNZD
|120
|NZDCAD
|437
|AUDCAD
|205
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|3
|GBPAUD
|1
|EURGBP
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|27K
|AUDNZD
|3.2K
|NZDCAD
|37K
|AUDCAD
|23K
|EURUSD
|364
|GBPCAD
|484
|GBPAUD
|154
|EURGBP
|54
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +27.95 USD
최악의 거래: -39 USD
연속 최대 이익: 43
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +52.07 USD
연속 최대 손실: -113.40 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.20 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.25 × 8
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 130
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 3831
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Tradeview-Live
|0.64 × 11
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 277
