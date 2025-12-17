シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / ROB 1
Mohammed Jeelle Iidle

ROB 1

Mohammed Jeelle Iidle
レビュー0件
信頼性
192週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 1 768%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 335
利益トレード:
1 138 (85.24%)
損失トレード:
197 (14.76%)
ベストトレード:
27.95 USD
最悪のトレード:
-38.61 USD
総利益:
1 940.45 USD (160 283 pips)
総損失:
-914.47 USD (70 369 pips)
最大連続の勝ち:
68 (52.07 USD)
最大連続利益:
81.53 USD (43)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
31.76%
最大入金額:
0.91%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.51
長いトレード:
655 (49.06%)
短いトレード:
680 (50.94%)
プロフィットファクター:
2.12
期待されたペイオフ:
0.77 USD
平均利益:
1.71 USD
平均損失:
-4.64 USD
最大連続の負け:
15 (-113.40 USD)
最大連続損失:
-207.98 USD (9)
月間成長:
12.24%
年間予想:
148.52%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.36 USD
最大の:
292.11 USD (21.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
70.40% (292.10 USD)
エクイティによる:
1.24% (3.70 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 532
AUDNZD 311
NZDCAD 227
AUDCAD 219
EURUSD 35
GBPCAD 7
GBPAUD 3
EURGBP 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 259
AUDNZD 120
NZDCAD 437
AUDCAD 205
EURUSD 1
GBPCAD 3
GBPAUD 1
EURGBP 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 26K
AUDNZD 3.2K
NZDCAD 37K
AUDCAD 23K
EURUSD 364
GBPCAD 484
GBPAUD 154
EURGBP 54
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +27.95 USD
最悪のトレード: -39 USD
最大連続の勝ち: 43
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +52.07 USD
最大連続損失: -113.40 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
SolidECN-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.20 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 130
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ICMarketsSC-MT5
0.58 × 3831
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Tradeview-Live
0.64 × 11
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 498
117 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.17 10:45
A large drawdown may occur on the account again
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
ROB 1
99 USD/月
1 768%
0
0
USD
299
USD
192
91%
1 335
85%
32%
2.12
0.77
USD
70%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください