- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 335
利益トレード:
1 138 (85.24%)
損失トレード:
197 (14.76%)
ベストトレード:
27.95 USD
最悪のトレード:
-38.61 USD
総利益:
1 940.45 USD (160 283 pips)
総損失:
-914.47 USD (70 369 pips)
最大連続の勝ち:
68 (52.07 USD)
最大連続利益:
81.53 USD (43)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
31.76%
最大入金額:
0.91%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.51
長いトレード:
655 (49.06%)
短いトレード:
680 (50.94%)
プロフィットファクター:
2.12
期待されたペイオフ:
0.77 USD
平均利益:
1.71 USD
平均損失:
-4.64 USD
最大連続の負け:
15 (-113.40 USD)
最大連続損失:
-207.98 USD (9)
月間成長:
12.24%
年間予想:
148.52%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.36 USD
最大の:
292.11 USD (21.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
70.40% (292.10 USD)
エクイティによる:
1.24% (3.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|532
|AUDNZD
|311
|NZDCAD
|227
|AUDCAD
|219
|EURUSD
|35
|GBPCAD
|7
|GBPAUD
|3
|EURGBP
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|259
|AUDNZD
|120
|NZDCAD
|437
|AUDCAD
|205
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|3
|GBPAUD
|1
|EURGBP
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|26K
|AUDNZD
|3.2K
|NZDCAD
|37K
|AUDCAD
|23K
|EURUSD
|364
|GBPCAD
|484
|GBPAUD
|154
|EURGBP
|54
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +27.95 USD
最悪のトレード: -39 USD
最大連続の勝ち: 43
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +52.07 USD
最大連続損失: -113.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.20 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.25 × 8
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 130
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 3831
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Tradeview-Live
|0.64 × 11
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.67 × 498
117 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
99 USD/月
1 768%
0
0
USD
USD
299
USD
USD
192
91%
1 335
85%
32%
2.12
0.77
USD
USD
70%
1:500