Total de Trades:
1 335
Transacciones Rentables:
1 138 (85.24%)
Transacciones Irrentables:
197 (14.76%)
Mejor transacción:
27.95 USD
Peor transacción:
-38.61 USD
Beneficio Bruto:
1 940.45 USD (160 283 pips)
Pérdidas Brutas:
-914.47 USD (70 369 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
68 (52.07 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
81.53 USD (43)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
31.76%
Carga máxima del depósito:
0.91%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.51
Transacciones Largas:
655 (49.06%)
Transacciones Cortas:
680 (50.94%)
Factor de Beneficio:
2.12
Beneficio Esperado:
0.77 USD
Beneficio medio:
1.71 USD
Pérdidas medias:
-4.64 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-113.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-207.98 USD (9)
Crecimiento al mes:
12.24%
Pronóstico anual:
148.52%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.36 USD
Máxima:
292.11 USD (21.80%)
Reducción relativa:
De balance:
70.40% (292.10 USD)
De fondos:
1.24% (3.70 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|532
|AUDNZD
|311
|NZDCAD
|227
|AUDCAD
|219
|EURUSD
|35
|GBPCAD
|7
|GBPAUD
|3
|EURGBP
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|259
|AUDNZD
|120
|NZDCAD
|437
|AUDCAD
|205
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|3
|GBPAUD
|1
|EURGBP
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|26K
|AUDNZD
|3.2K
|NZDCAD
|37K
|AUDCAD
|23K
|EURUSD
|364
|GBPCAD
|484
|GBPAUD
|154
|EURGBP
|54
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +27.95 USD
Peor transacción: -39 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 43
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +52.07 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -113.40 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
