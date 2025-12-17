El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 13 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-Demo 0.00 × 1 DooGroup-Live 0.00 × 1 ICMarketsAU-Live 0.00 × 12 ICMarkets-MT5 0.00 × 35 Exness-MT5Real10 0.00 × 3 SolidECN-Server 0.00 × 1 ICMarkets-MT5-2 0.00 × 1 PrimeCodex-MT5 0.00 × 1 EverestCM-Live 0.00 × 1 AlpariEvrasia-Real01 0.12 × 42 FusionMarkets-Demo 0.20 × 5 ICMarketsEU-MT5-4 0.25 × 8 CapitalXtend-MetaTrader5 0.44 × 9 ICMarketsEU-MT5-2 0.45 × 130 Exness-MT5Real31 0.50 × 2 Axiory-Live 0.50 × 2 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 MilliyFXGlobal-Server 0.58 × 12 ICMarketsSC-MT5 0.58 × 3831 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 Tradeview-Live 0.64 × 11 GoMarkets-Live 0.64 × 87 ForexClub-MT5 Real Server 0.67 × 498 otros 117...