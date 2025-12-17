SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / ROB 1
ROB 1

Fiabilidad
192 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2022 1 768%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 335
Transacciones Rentables:
1 138 (85.24%)
Transacciones Irrentables:
197 (14.76%)
Mejor transacción:
27.95 USD
Peor transacción:
-38.61 USD
Beneficio Bruto:
1 940.45 USD (160 283 pips)
Pérdidas Brutas:
-914.47 USD (70 369 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
68 (52.07 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
81.53 USD (43)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
31.76%
Carga máxima del depósito:
0.91%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.51
Transacciones Largas:
655 (49.06%)
Transacciones Cortas:
680 (50.94%)
Factor de Beneficio:
2.12
Beneficio Esperado:
0.77 USD
Beneficio medio:
1.71 USD
Pérdidas medias:
-4.64 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-113.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-207.98 USD (9)
Crecimiento al mes:
12.24%
Pronóstico anual:
148.52%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.36 USD
Máxima:
292.11 USD (21.80%)
Reducción relativa:
De balance:
70.40% (292.10 USD)
De fondos:
1.24% (3.70 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 532
AUDNZD 311
NZDCAD 227
AUDCAD 219
EURUSD 35
GBPCAD 7
GBPAUD 3
EURGBP 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 259
AUDNZD 120
NZDCAD 437
AUDCAD 205
EURUSD 1
GBPCAD 3
GBPAUD 1
EURGBP 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 26K
AUDNZD 3.2K
NZDCAD 37K
AUDCAD 23K
EURUSD 364
GBPCAD 484
GBPAUD 154
EURGBP 54
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +27.95 USD
Peor transacción: -39 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 43
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +52.07 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -113.40 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
SolidECN-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.20 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 130
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ICMarketsSC-MT5
0.58 × 3831
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Tradeview-Live
0.64 × 11
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 498
otros 117...
2025.12.17 10:45
A large drawdown may occur on the account again
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ROB 1
1 768%
0
0
USD
299
USD
192
91%
1 335
85%
32%
2.12
0.77
USD
70%
1:500
