Mohammed Jeelle Iidle

ROB 1

Mohammed Jeelle Iidle
0 recensioni
191 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2022 1 737%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 328
Profit Trade:
1 131 (85.16%)
Loss Trade:
197 (14.83%)
Best Trade:
27.95 USD
Worst Trade:
-38.61 USD
Profitto lordo:
1 935.14 USD (159 565 pips)
Perdita lorda:
-914.19 USD (70 369 pips)
Vincite massime consecutive:
68 (52.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
81.53 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.50
Long Trade:
651 (49.02%)
Short Trade:
677 (50.98%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
0.77 USD
Profitto medio:
1.71 USD
Perdita media:
-4.64 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-113.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-207.98 USD (9)
Crescita mensile:
14.35%
Previsione annuale:
174.14%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.36 USD
Massimale:
292.11 USD (21.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.40% (292.10 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 528
AUDNZD 311
NZDCAD 227
AUDCAD 216
EURUSD 35
GBPCAD 7
GBPAUD 3
EURGBP 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 258
AUDNZD 120
NZDCAD 437
AUDCAD 201
EURUSD 1
GBPCAD 3
GBPAUD 1
EURGBP 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 26K
AUDNZD 3.2K
NZDCAD 37K
AUDCAD 23K
EURUSD 364
GBPCAD 484
GBPAUD 154
EURGBP 54
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.95 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +52.07 USD
Massima perdita consecutiva: -113.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
SolidECN-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.20 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 130
Axiory-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ICMarketsSC-MT5
0.58 × 3831
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Tradeview-Live
0.64 × 11
GoMarkets-Live
0.64 × 87
VTMarkets-Live
0.66 × 203
117 più
2025.12.17 10:45
A large drawdown may occur on the account again
