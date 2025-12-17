- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 328
Profit Trade:
1 131 (85.16%)
Loss Trade:
197 (14.83%)
Best Trade:
27.95 USD
Worst Trade:
-38.61 USD
Profitto lordo:
1 935.14 USD (159 565 pips)
Perdita lorda:
-914.19 USD (70 369 pips)
Vincite massime consecutive:
68 (52.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
81.53 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.50
Long Trade:
651 (49.02%)
Short Trade:
677 (50.98%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
0.77 USD
Profitto medio:
1.71 USD
Perdita media:
-4.64 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-113.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-207.98 USD (9)
Crescita mensile:
14.35%
Previsione annuale:
174.14%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.36 USD
Massimale:
292.11 USD (21.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.40% (292.10 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|528
|AUDNZD
|311
|NZDCAD
|227
|AUDCAD
|216
|EURUSD
|35
|GBPCAD
|7
|GBPAUD
|3
|EURGBP
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|258
|AUDNZD
|120
|NZDCAD
|437
|AUDCAD
|201
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|3
|GBPAUD
|1
|EURGBP
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|26K
|AUDNZD
|3.2K
|NZDCAD
|37K
|AUDCAD
|23K
|EURUSD
|364
|GBPCAD
|484
|GBPAUD
|154
|EURGBP
|54
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.95 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +52.07 USD
Massima perdita consecutiva: -113.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.20 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.25 × 8
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 130
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 3831
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Tradeview-Live
|0.64 × 11
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
VTMarkets-Live
|0.66 × 203
