- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 335
Прибыльных трейдов:
1 138 (85.24%)
Убыточных трейдов:
197 (14.76%)
Лучший трейд:
27.95 USD
Худший трейд:
-38.61 USD
Общая прибыль:
1 940.45 USD (160 283 pips)
Общий убыток:
-914.47 USD (70 369 pips)
Макс. серия выигрышей:
68 (52.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
81.53 USD (43)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
31.76%
Макс. загрузка депозита:
0.91%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.51
Длинных трейдов:
655 (49.06%)
Коротких трейдов:
680 (50.94%)
Профит фактор:
2.12
Мат. ожидание:
0.77 USD
Средняя прибыль:
1.71 USD
Средний убыток:
-4.64 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-113.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-207.98 USD (9)
Прирост в месяц:
12.24%
Годовой прогноз:
148.52%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.36 USD
Максимальная:
292.11 USD (21.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.40% (292.10 USD)
По эквити:
1.24% (3.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|532
|AUDNZD
|311
|NZDCAD
|227
|AUDCAD
|219
|EURUSD
|35
|GBPCAD
|7
|GBPAUD
|3
|EURGBP
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|259
|AUDNZD
|120
|NZDCAD
|437
|AUDCAD
|205
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|3
|GBPAUD
|1
|EURGBP
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|26K
|AUDNZD
|3.2K
|NZDCAD
|37K
|AUDCAD
|23K
|EURUSD
|364
|GBPCAD
|484
|GBPAUD
|154
|EURGBP
|54
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +27.95 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 43
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +52.07 USD
Макс. убыток в серии: -113.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.20 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.25 × 8
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 130
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|0.58 × 3831
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Tradeview-Live
|0.64 × 11
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.67 × 498
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
1 768%
0
0
USD
USD
299
USD
USD
192
91%
1 335
85%
32%
2.12
0.77
USD
USD
70%
1:500