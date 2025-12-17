СигналыРазделы
Mohammed Jeelle Iidle

ROB 1

Mohammed Jeelle Iidle
0 отзывов
Надежность
192 недели
0 / 0 USD
прирост с 2022 1 768%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 335
Прибыльных трейдов:
1 138 (85.24%)
Убыточных трейдов:
197 (14.76%)
Лучший трейд:
27.95 USD
Худший трейд:
-38.61 USD
Общая прибыль:
1 940.45 USD (160 283 pips)
Общий убыток:
-914.47 USD (70 369 pips)
Макс. серия выигрышей:
68 (52.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
81.53 USD (43)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
31.76%
Макс. загрузка депозита:
0.91%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.51
Длинных трейдов:
655 (49.06%)
Коротких трейдов:
680 (50.94%)
Профит фактор:
2.12
Мат. ожидание:
0.77 USD
Средняя прибыль:
1.71 USD
Средний убыток:
-4.64 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-113.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-207.98 USD (9)
Прирост в месяц:
12.24%
Годовой прогноз:
148.52%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.36 USD
Максимальная:
292.11 USD (21.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.40% (292.10 USD)
По эквити:
1.24% (3.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 532
AUDNZD 311
NZDCAD 227
AUDCAD 219
EURUSD 35
GBPCAD 7
GBPAUD 3
EURGBP 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 259
AUDNZD 120
NZDCAD 437
AUDCAD 205
EURUSD 1
GBPCAD 3
GBPAUD 1
EURGBP 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 26K
AUDNZD 3.2K
NZDCAD 37K
AUDCAD 23K
EURUSD 364
GBPCAD 484
GBPAUD 154
EURGBP 54
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +27.95 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 43
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +52.07 USD
Макс. убыток в серии: -113.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
SolidECN-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.20 × 5
ICMarketsEU-MT5-4
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 130
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ICMarketsSC-MT5
0.58 × 3831
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Tradeview-Live
0.64 × 11
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.67 × 498
еще 117...
Нет отзывов
2025.12.17 10:45
A large drawdown may occur on the account again
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ROB 1
99 USD в месяц
1 768%
0
0
USD
299
USD
192
91%
1 335
85%
32%
2.12
0.77
USD
70%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.