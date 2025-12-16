시그널섹션
Do Hoang Minh

Ellita Master

Do Hoang Minh
0 리뷰
안정성
22
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 60%
Exness-MT5Real8
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
200
이익 거래:
85 (42.50%)
손실 거래:
115 (57.50%)
최고의 거래:
5 846.80 USD
최악의 거래:
-1 004.42 USD
총 수익:
46 168.71 USD (7 299 082 pips)
총 손실:
-34 830.32 USD (2 577 114 pips)
연속 최대 이익:
5 (1 444.12 USD)
연속 최대 이익:
7 590.88 USD (4)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
44.82%
최대 입금량:
5.71%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.70
롱(주식매수):
82 (41.00%)
숏(주식차입매도):
118 (59.00%)
수익 요인:
1.33
기대수익:
56.69 USD
평균 이익:
543.16 USD
평균 손실:
-302.87 USD
연속 최대 손실:
11 (-3 118.45 USD)
연속 최대 손실:
-4 313.46 USD (7)
월별 성장률:
-1.82%
연간 예측:
-22.02%
Algo 트레이딩:
32%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
775.86 USD
최대한의:
6 679.56 USD (18.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.16% (6 679.56 USD)
자본금별:
2.18% (776.76 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDm 81
USOILm 48
BTCUSDm 44
USDJPYm 16
XAGUSDm 6
EURUSDm 5
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDm 1.9K
USOILm -674
BTCUSDm 8.2K
USDJPYm -1.4K
XAGUSDm 2.8K
EURUSDm 543
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDm 74K
USOILm -3K
BTCUSDm 4.6M
USDJPYm -2.7K
XAGUSDm 2.6K
EURUSDm 1.3K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +5 846.80 USD
최악의 거래: -1 004 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +1 444.12 USD
연속 최대 손실: -3 118.45 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Ellita is an AI powered engine using Elliott wave as its main strategy.

We have been having great results over the last few months running the engine.

Our strategy is very simple. We trade when there is an Elliott set-up and reward:risk ratio greater than 3.

We never put your account at more than 2% risk so you can never concern about trading.

We hope you have a comfortable lifestyle.

Thank you for joining us.

리뷰 없음
2025.12.17 17:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 05:39
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.29% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 05:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
