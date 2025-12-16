- Crescimento
Negociações:
182
Negociações com lucro:
81 (44.50%)
Negociações com perda:
101 (55.49%)
Melhor negociação:
5 846.80 USD
Pior negociação:
-1 004.42 USD
Lucro bruto:
42 847.50 USD (7 160 343 pips)
Perda bruta:
-30 586.14 USD (2 444 543 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (1 444.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 590.88 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
50.67%
Depósito máximo carregado:
5.71%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
2.21
Negociações longas:
74 (40.66%)
Negociações curtas:
108 (59.34%)
Fator de lucro:
1.40
Valor esperado:
67.37 USD
Lucro médio:
528.98 USD
Perda média:
-302.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-3 077.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 313.46 USD (7)
Crescimento mensal:
17.78%
Previsão anual:
215.73%
Algotrading:
25%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
775.86 USD
Máximo:
5 547.69 USD (15.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.89% (4 507.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.18% (776.76 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|69
|USOILm
|43
|BTCUSDm
|43
|USDJPYm
|16
|XAGUSDm
|6
|EURUSDm
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|1.8K
|USOILm
|160
|BTCUSDm
|8.4K
|USDJPYm
|-1.4K
|XAGUSDm
|2.8K
|EURUSDm
|543
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|31K
|USOILm
|-2K
|BTCUSDm
|4.7M
|USDJPYm
|-2.7K
|XAGUSDm
|2.6K
|EURUSDm
|1.3K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Ellita is an AI powered engine using Elliott wave as its main strategy.
We have been having great results over the last few months running the engine.
Our strategy is very simple. We trade when there is an Elliott set-up and reward:risk ratio greater than 3.
We never put your account at more than 2% risk so you can never concern about trading.
We hope you have a comfortable lifestyle.
Thank you for joining us.
