- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|70
|USOILm
|43
|BTCUSDm
|43
|USDJPYm
|16
|XAGUSDm
|6
|EURUSDm
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|1.9K
|USOILm
|160
|BTCUSDm
|8.4K
|USDJPYm
|-1.4K
|XAGUSDm
|2.8K
|EURUSDm
|543
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|40K
|USOILm
|-2K
|BTCUSDm
|4.7M
|USDJPYm
|-2.7K
|XAGUSDm
|2.6K
|EURUSDm
|1.3K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Ellita is an AI powered engine using Elliott wave as its main strategy.
We have been having great results over the last few months running the engine.
Our strategy is very simple. We trade when there is an Elliott set-up and reward:risk ratio greater than 3.
We never put your account at more than 2% risk so you can never concern about trading.
We hope you have a comfortable lifestyle.
Thank you for joining us.
