SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Ellita Master
Do Hoang Minh

Ellita Master

Do Hoang Minh
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
21 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 66%
Exness-MT5Real8
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
183
Gewinntrades:
82 (44.80%)
Verlusttrades:
101 (55.19%)
Bester Trade:
5 846.80 USD
Schlechtester Trade:
-1 004.42 USD
Bruttoprofit:
42 982.25 USD (7 168 765 pips)
Bruttoverlust:
-30 586.14 USD (2 444 543 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (1 444.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 590.88 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
47.64%
Max deposit load:
5.71%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
2.23
Long-Positionen:
74 (40.44%)
Short-Positionen:
109 (59.56%)
Profit-Faktor:
1.41
Mathematische Gewinnerwartung:
67.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
524.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-302.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-3 077.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 313.46 USD (7)
Wachstum pro Monat :
22.49%
Jahresprognose:
272.85%
Algo-Trading:
26%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
775.86 USD
Maximaler:
5 547.69 USD (15.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.89% (4 507.07 USD)
Kapital:
2.18% (776.76 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 70
USOILm 43
BTCUSDm 43
USDJPYm 16
XAGUSDm 6
EURUSDm 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 1.9K
USOILm 160
BTCUSDm 8.4K
USDJPYm -1.4K
XAGUSDm 2.8K
EURUSDm 543
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 40K
USOILm -2K
BTCUSDm 4.7M
USDJPYm -2.7K
XAGUSDm 2.6K
EURUSDm 1.3K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5 846.80 USD
Schlechtester Trade: -1 004 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 444.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 077.19 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Ellita is an AI powered engine using Elliott wave as its main strategy.

We have been having great results over the last few months running the engine.

Our strategy is very simple. We trade when there is an Elliott set-up and reward:risk ratio greater than 3.

We never put your account at more than 2% risk so you can never concern about trading.

We hope you have a comfortable lifestyle.

Thank you for joining us.

Keine Bewertungen
2025.12.17 17:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 05:39
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.29% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 05:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Ellita Master
50 USD pro Monat
66%
0
0
USD
31K
USD
21
26%
183
44%
48%
1.40
67.74
USD
17%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.