交易:
178
盈利交易:
81 (45.50%)
亏损交易:
97 (54.49%)
最好交易:
5 846.80 USD
最差交易:
-1 004.42 USD
毛利:
42 847.50 USD (7 160 343 pips)
毛利亏损:
-28 005.61 USD (2 228 209 pips)
最大连续赢利:
5 (1 444.12 USD)
最大连续盈利:
7 590.88 USD (4)
夏普比率:
0.12
交易活动:
48.53%
最大入金加载:
5.71%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.29
长期交易:
73 (41.01%)
短期交易:
105 (58.99%)
利润因子:
1.53
预期回报:
83.38 USD
平均利润:
528.98 USD
平均损失:
-288.72 USD
最大连续失误:
8 (-3 077.19 USD)
最大连续亏损:
-3 077.19 USD (8)
每月增长:
27.51%
年度预测:
333.77%
算法交易:
24%
结余跌幅:
绝对:
775.86 USD
最大值:
4 507.07 USD (16.89%)
相对跌幅:
结余:
16.89% (4 507.07 USD)
净值:
2.18% (776.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|66
|USOILm
|43
|BTCUSDm
|42
|USDJPYm
|16
|XAGUSDm
|6
|EURUSDm
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|3.7K
|USOILm
|160
|BTCUSDm
|9.1K
|USDJPYm
|-1.4K
|XAGUSDm
|2.8K
|EURUSDm
|543
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|76K
|USOILm
|-2K
|BTCUSDm
|4.9M
|USDJPYm
|-2.7K
|XAGUSDm
|2.6K
|EURUSDm
|1.3K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
Ellita is an AI powered engine using Elliott wave as its main strategy.
We have been having great results over the last few months running the engine.
Our strategy is very simple. We trade when there is an Elliott set-up and reward:risk ratio greater than 3.
We never put your account at more than 2% risk so you can never concern about trading.
We hope you have a comfortable lifestyle.
Thank you for joining us.
没有评论
