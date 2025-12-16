信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Ellita Master
Do Hoang Minh

Ellita Master

Do Hoang Minh
0条评论
可靠性
20
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 78%
Exness-MT5Real8
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
178
盈利交易:
81 (45.50%)
亏损交易:
97 (54.49%)
最好交易:
5 846.80 USD
最差交易:
-1 004.42 USD
毛利:
42 847.50 USD (7 160 343 pips)
毛利亏损:
-28 005.61 USD (2 228 209 pips)
最大连续赢利:
5 (1 444.12 USD)
最大连续盈利:
7 590.88 USD (4)
夏普比率:
0.12
交易活动:
48.53%
最大入金加载:
5.71%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.29
长期交易:
73 (41.01%)
短期交易:
105 (58.99%)
利润因子:
1.53
预期回报:
83.38 USD
平均利润:
528.98 USD
平均损失:
-288.72 USD
最大连续失误:
8 (-3 077.19 USD)
最大连续亏损:
-3 077.19 USD (8)
每月增长:
27.51%
年度预测:
333.77%
算法交易:
24%
结余跌幅:
绝对:
775.86 USD
最大值:
4 507.07 USD (16.89%)
相对跌幅:
结余:
16.89% (4 507.07 USD)
净值:
2.18% (776.76 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 66
USOILm 43
BTCUSDm 42
USDJPYm 16
XAGUSDm 6
EURUSDm 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm 3.7K
USOILm 160
BTCUSDm 9.1K
USDJPYm -1.4K
XAGUSDm 2.8K
EURUSDm 543
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm 76K
USOILm -2K
BTCUSDm 4.9M
USDJPYm -2.7K
XAGUSDm 2.6K
EURUSDm 1.3K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5 846.80 USD
最差交易: -1 004 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +1 444.12 USD
最大连续亏损: -3 077.19 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Ellita is an AI powered engine using Elliott wave as its main strategy.

We have been having great results over the last few months running the engine.

Our strategy is very simple. We trade when there is an Elliott set-up and reward:risk ratio greater than 3.

We never put your account at more than 2% risk so you can never concern about trading.

We hope you have a comfortable lifestyle.

Thank you for joining us.

没有评论
2025.12.17 17:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 05:39
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.29% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 05:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
