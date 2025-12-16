SignauxSections
Do Hoang Minh

Ellita Master

Do Hoang Minh
0 avis
19 semaines
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real8
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
161
Bénéfice trades:
78 (48.44%)
Perte trades:
83 (51.55%)
Meilleure transaction:
5 846.80 USD
Pire transaction:
-1 004.42 USD
Bénéfice brut:
39 577.37 USD (7 134 728 pips)
Perte brute:
-21 768.32 USD (1 862 635 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (1 444.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 590.88 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.95
Longs trades:
63 (39.13%)
Courts trades:
98 (60.87%)
Facteur de profit:
1.82
Rendement attendu:
110.62 USD
Bénéfice moyen:
507.40 USD
Perte moyenne:
-262.27 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-1 278.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 999.66 USD (5)
Croissance mensuelle:
53.92%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
16%
Prélèvement par solde:
Absolu:
775.86 USD
Maximal:
4 507.07 USD (16.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 59
USOILm 39
BTCUSDm 37
USDJPYm 16
XAGUSDm 5
EURUSDm 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 5.2K
USOILm -780
BTCUSDm 11K
USDJPYm -1.4K
XAGUSDm 3K
EURUSDm 543
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 140K
USOILm -2.7K
BTCUSDm 5.1M
USDJPYm -2.7K
XAGUSDm 2.7K
EURUSDm 1.3K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 846.80 USD
Pire transaction: -1 004 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +1 444.12 USD
Perte consécutive maximale: -1 278.84 USD

Ellita is an AI powered engine using Elliott wave as its main strategy.

We have been having great results over the last few months running the engine.

Our strategy is very simple. We trade when there is an Elliott set-up and reward:risk ratio greater than 3.

We never put your account at more than 2% risk so you can never concern about trading.

We hope you have a comfortable lifestyle.

Thank you for joining us.

Aucun avis
