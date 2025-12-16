- Прирост
Всего трейдов:
177
Прибыльных трейдов:
81 (45.76%)
Убыточных трейдов:
96 (54.24%)
Лучший трейд:
5 846.80 USD
Худший трейд:
-1 004.42 USD
Общая прибыль:
42 847.50 USD (7 160 343 pips)
Общий убыток:
-27 284.37 USD (2 151 482 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (1 444.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 590.88 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
55.87%
Макс. загрузка депозита:
5.71%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.45
Длинных трейдов:
72 (40.68%)
Коротких трейдов:
105 (59.32%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
87.93 USD
Средняя прибыль:
528.98 USD
Средний убыток:
-284.21 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-3 077.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 077.19 USD (8)
Прирост в месяц:
32.56%
Годовой прогноз:
395.09%
Алготрейдинг:
23%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
775.86 USD
Максимальная:
4 507.07 USD (16.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.89% (4 507.07 USD)
По эквити:
2.18% (776.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|66
|USOILm
|43
|BTCUSDm
|41
|USDJPYm
|16
|XAGUSDm
|6
|EURUSDm
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|3.7K
|USOILm
|160
|BTCUSDm
|9.8K
|USDJPYm
|-1.4K
|XAGUSDm
|2.8K
|EURUSDm
|543
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|76K
|USOILm
|-2K
|BTCUSDm
|4.9M
|USDJPYm
|-2.7K
|XAGUSDm
|2.6K
|EURUSDm
|1.3K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
Лучший трейд: +5 846.80 USD
Худший трейд: -1 004 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +1 444.12 USD
Макс. убыток в серии: -3 077.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Ellita is an AI powered engine using Elliott wave as its main strategy.
We have been having great results over the last few months running the engine.
Our strategy is very simple. We trade when there is an Elliott set-up and reward:risk ratio greater than 3.
We never put your account at more than 2% risk so you can never concern about trading.
We hope you have a comfortable lifestyle.
Thank you for joining us.
