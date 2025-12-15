- Büyüme
İşlemler:
545
Kârla kapanan işlemler:
540 (99.08%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (0.92%)
En iyi işlem:
280.00 USD
En kötü işlem:
-1 500.00 USD
Brüt kâr:
25 364.00 USD (8 000 000 pips)
Brüt zarar:
-4 000.00 USD (750 000 000 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
181 (2 830.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16 720.00 USD (177)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
10.25
Alış işlemleri:
305 (55.96%)
Satış işlemleri:
240 (44.04%)
Kâr faktörü:
6.34
Beklenen getiri:
39.20 USD
Ortalama kâr:
46.97 USD
Ortalama zarar:
-800.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1 500.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 500.00 USD (1)
Aylık büyüme:
9.43%
Yıllık tahmin:
114.44%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
144.00 USD
Maksimum:
2 084.00 USD (9.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.74% (2 084.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|545
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|21K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-742M
|
200M 400M 600M 800M
|
200M 400M 600M 800M
|
200M 400M 600M 800M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +280.00 USD
En kötü işlem: -1 500 USD
Maksimum ardışık kazanç: 177
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 830.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 500.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KariosMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Gold AI
Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon!
