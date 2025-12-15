SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GOLD AI
Tosin Komolafe

GOLD AI

Tosin Komolafe
0 inceleme
284 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2020 146%
KariosMarkets-Server
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
545
Kârla kapanan işlemler:
540 (99.08%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (0.92%)
En iyi işlem:
280.00 USD
En kötü işlem:
-1 500.00 USD
Brüt kâr:
25 364.00 USD (8 000 000 pips)
Brüt zarar:
-4 000.00 USD (750 000 000 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
181 (2 830.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16 720.00 USD (177)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
10.25
Alış işlemleri:
305 (55.96%)
Satış işlemleri:
240 (44.04%)
Kâr faktörü:
6.34
Beklenen getiri:
39.20 USD
Ortalama kâr:
46.97 USD
Ortalama zarar:
-800.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1 500.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 500.00 USD (1)
Aylık büyüme:
9.43%
Yıllık tahmin:
114.44%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
144.00 USD
Maksimum:
2 084.00 USD (9.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.74% (2 084.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 545
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 21K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -742M
200M 400M 600M 800M
200M 400M 600M 800M
200M 400M 600M 800M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +280.00 USD
En kötü işlem: -1 500 USD
Maksimum ardışık kazanç: 177
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 830.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 500.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KariosMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Gold AI

Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon! 

To get FREE access to this bot, reach out to me here: https://t.me/GoldTrendEA


İnceleme yok
2025.12.15 22:09
Trading operations on the account were performed for only 240 days. This comprises 12.07% of days out of the 1988 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 22:09
80% of growth achieved within 73 days. This comprises 3.67% of days out of 1988 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol