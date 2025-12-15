- Wachstum
Trades insgesamt:
549
Gewinntrades:
544 (99.08%)
Verlusttrades:
5 (0.91%)
Bester Trade:
280.00 USD
Schlechtester Trade:
-1 500.00 USD
Bruttoprofit:
26 275.91 USD (8 000 668 pips)
Bruttoverlust:
-4 000.00 USD (750 000 000 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
181 (17 631.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
17 631.91 USD (181)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
3.53%
Max deposit load:
8.47%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
10.69
Long-Positionen:
307 (55.92%)
Short-Positionen:
242 (44.08%)
Profit-Faktor:
6.57
Mathematische Gewinnerwartung:
40.58 USD
Durchschnittlicher Profit:
48.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-800.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-1 500.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 500.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
12.20%
Jahresprognose:
148.04%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
144.00 USD
Maximaler:
2 084.00 USD (9.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.74% (2 084.00 USD)
Kapital:
4.00% (1 470.98 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|549
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|22K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-742M
|
200M 400M 600M 800M
|
200M 400M 600M 800M
|
200M 400M 600M 800M
Bester Trade: +280.00 USD
Schlechtester Trade: -1 500 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 181
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +17 631.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 500.00 USD
Gold AI
Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon!
To get FREE access to this bot, reach out to me here: https://t.me/GoldTrendEA
999 USD pro Monat
152%
0
0
USD
USD
37K
USD
USD
285
0%
549
99%
4%
6.56
40.58
USD
USD
10%
1:500