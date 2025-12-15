SignaleKategorien
Tosin Komolafe

Gold AI

Tosin Komolafe
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
285 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2020 152%
KariosMarkets-Server
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
549
Gewinntrades:
544 (99.08%)
Verlusttrades:
5 (0.91%)
Bester Trade:
280.00 USD
Schlechtester Trade:
-1 500.00 USD
Bruttoprofit:
26 275.91 USD (8 000 668 pips)
Bruttoverlust:
-4 000.00 USD (750 000 000 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
181 (17 631.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
17 631.91 USD (181)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
3.53%
Max deposit load:
8.47%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
10.69
Long-Positionen:
307 (55.92%)
Short-Positionen:
242 (44.08%)
Profit-Faktor:
6.57
Mathematische Gewinnerwartung:
40.58 USD
Durchschnittlicher Profit:
48.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-800.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-1 500.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 500.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
12.20%
Jahresprognose:
148.04%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
144.00 USD
Maximaler:
2 084.00 USD (9.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.74% (2 084.00 USD)
Kapital:
4.00% (1 470.98 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 549
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 22K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -742M
200M 400M 600M 800M
200M 400M 600M 800M
200M 400M 600M 800M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +280.00 USD
Schlechtester Trade: -1 500 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 181
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +17 631.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 500.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "KariosMarkets-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Gold AI 

Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon! 

To get FREE access to this bot, reach out to me here: https://t.me/GoldTrendEA


Keine Bewertungen
2025.12.15 22:09
Trading operations on the account were performed for only 240 days. This comprises 12.07% of days out of the 1988 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 22:09
80% of growth achieved within 73 days. This comprises 3.67% of days out of 1988 days of the signal's entire lifetime.
