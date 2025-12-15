SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / GOLD AI
Tosin Komolafe

GOLD AI

Tosin Komolafe
0 avis
284 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2020 146%
KariosMarkets-Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
545
Bénéfice trades:
540 (99.08%)
Perte trades:
5 (0.92%)
Meilleure transaction:
280.00 USD
Pire transaction:
-1 500.00 USD
Bénéfice brut:
25 364.00 USD (8 000 000 pips)
Perte brute:
-4 000.00 USD (750 000 000 pips)
Gains consécutifs maximales:
181 (2 830.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
16 720.00 USD (177)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
10.25
Longs trades:
305 (55.96%)
Courts trades:
240 (44.04%)
Facteur de profit:
6.34
Rendement attendu:
39.20 USD
Bénéfice moyen:
46.97 USD
Perte moyenne:
-800.00 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-1 500.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 500.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
9.43%
Prévision annuelle:
114.44%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
144.00 USD
Maximal:
2 084.00 USD (9.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.74% (2 084.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 545
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 21K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -742M
200M 400M 600M 800M
200M 400M 600M 800M
200M 400M 600M 800M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +280.00 USD
Pire transaction: -1 500 USD
Gains consécutifs maximales: 177
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +2 830.00 USD
Perte consécutive maximale: -1 500.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "KariosMarkets-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Gold AI

Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon! 

To get FREE access to this bot, reach out to me here: https://t.me/GoldTrendEA


Aucun avis
2025.12.15 22:09
Trading operations on the account were performed for only 240 days. This comprises 12.07% of days out of the 1988 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 22:09
80% of growth achieved within 73 days. This comprises 3.67% of days out of 1988 days of the signal's entire lifetime.
