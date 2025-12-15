- Croissance
Trades:
545
Bénéfice trades:
540 (99.08%)
Perte trades:
5 (0.92%)
Meilleure transaction:
280.00 USD
Pire transaction:
-1 500.00 USD
Bénéfice brut:
25 364.00 USD (8 000 000 pips)
Perte brute:
-4 000.00 USD (750 000 000 pips)
Gains consécutifs maximales:
181 (2 830.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
16 720.00 USD (177)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
10.25
Longs trades:
305 (55.96%)
Courts trades:
240 (44.04%)
Facteur de profit:
6.34
Rendement attendu:
39.20 USD
Bénéfice moyen:
46.97 USD
Perte moyenne:
-800.00 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-1 500.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 500.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
9.43%
Prévision annuelle:
114.44%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
144.00 USD
Maximal:
2 084.00 USD (9.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.74% (2 084.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Meilleure transaction: +280.00 USD
Pire transaction: -1 500 USD
Gains consécutifs maximales: 177
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +2 830.00 USD
Perte consécutive maximale: -1 500.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "KariosMarkets-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Gold AI
Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon!
To get FREE access to this bot, reach out to me here: https://t.me/GoldTrendEA
