SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Gold AI
Tosin Komolafe

Gold AI

Tosin Komolafe
0 comentários
Confiabilidade
285 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2020 152%
KariosMarkets-Server
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
549
Negociações com lucro:
544 (99.08%)
Negociações com perda:
5 (0.91%)
Melhor negociação:
280.00 USD
Pior negociação:
-1 500.00 USD
Lucro bruto:
26 275.91 USD (8 000 668 pips)
Perda bruta:
-4 000.00 USD (750 000 000 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
181 (17 631.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
17 631.91 USD (181)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
3.53%
Depósito máximo carregado:
8.47%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
10.69
Negociações longas:
307 (55.92%)
Negociações curtas:
242 (44.08%)
Fator de lucro:
6.57
Valor esperado:
40.58 USD
Lucro médio:
48.30 USD
Perda média:
-800.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1 500.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 500.00 USD (1)
Crescimento mensal:
12.20%
Previsão anual:
148.04%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
144.00 USD
Máximo:
2 084.00 USD (9.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.74% (2 084.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.00% (1 470.98 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 549
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 22K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -742M
200M 400M 600M 800M
200M 400M 600M 800M
200M 400M 600M 800M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +280.00 USD
Pior negociação: -1 500 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 181
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +17 631.91 USD
Máxima perda consecutiva: -1 500.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "KariosMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Gold AI 

Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon! 

To get FREE access to this bot, reach out to me here: https://t.me/GoldTrendEA


Sem comentários
2025.12.15 22:09
Trading operations on the account were performed for only 240 days. This comprises 12.07% of days out of the 1988 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 22:09
80% of growth achieved within 73 days. This comprises 3.67% of days out of 1988 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Gold AI
999 USD por mês
152%
0
0
USD
37K
USD
285
0%
549
99%
4%
6.56
40.58
USD
10%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.