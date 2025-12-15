- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
549
Negociações com lucro:
544 (99.08%)
Negociações com perda:
5 (0.91%)
Melhor negociação:
280.00 USD
Pior negociação:
-1 500.00 USD
Lucro bruto:
26 275.91 USD (8 000 668 pips)
Perda bruta:
-4 000.00 USD (750 000 000 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
181 (17 631.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
17 631.91 USD (181)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
3.53%
Depósito máximo carregado:
8.47%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
10.69
Negociações longas:
307 (55.92%)
Negociações curtas:
242 (44.08%)
Fator de lucro:
6.57
Valor esperado:
40.58 USD
Lucro médio:
48.30 USD
Perda média:
-800.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1 500.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 500.00 USD (1)
Crescimento mensal:
12.20%
Previsão anual:
148.04%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
144.00 USD
Máximo:
2 084.00 USD (9.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.74% (2 084.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.00% (1 470.98 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|549
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|22K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-742M
|
200M 400M 600M 800M
|
200M 400M 600M 800M
|
200M 400M 600M 800M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +280.00 USD
Pior negociação: -1 500 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 181
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +17 631.91 USD
Máxima perda consecutiva: -1 500.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "KariosMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
