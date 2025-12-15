- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
549
Transacciones Rentables:
544 (99.08%)
Transacciones Irrentables:
5 (0.91%)
Mejor transacción:
280.00 USD
Peor transacción:
-1 500.00 USD
Beneficio Bruto:
26 275.91 USD (8 000 668 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 000.00 USD (750 000 000 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
181 (17 631.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
17 631.91 USD (181)
Ratio de Sharpe:
0.35
Actividad comercial:
3.53%
Carga máxima del depósito:
8.47%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
10.69
Transacciones Largas:
307 (55.92%)
Transacciones Cortas:
242 (44.08%)
Factor de Beneficio:
6.57
Beneficio Esperado:
40.58 USD
Beneficio medio:
48.30 USD
Pérdidas medias:
-800.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-1 500.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 500.00 USD (1)
Crecimiento al mes:
12.20%
Pronóstico anual:
148.04%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
144.00 USD
Máxima:
2 084.00 USD (9.74%)
Reducción relativa:
De balance:
9.74% (2 084.00 USD)
De fondos:
4.00% (1 470.98 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|549
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|22K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-742M
|
200M 400M 600M 800M
|
200M 400M 600M 800M
|
200M 400M 600M 800M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +280.00 USD
Peor transacción: -1 500 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 181
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +17 631.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 500.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "KariosMarkets-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Gold AI
Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon!
To get FREE access to this bot, reach out to me here: https://t.me/GoldTrendEA
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
152%
0
0
USD
USD
37K
USD
USD
285
0%
549
99%
4%
6.56
40.58
USD
USD
10%
1:500