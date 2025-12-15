SeñalesSecciones
Tosin Komolafe

Gold AI

Tosin Komolafe
0 comentarios
Fiabilidad
285 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2020 152%
KariosMarkets-Server
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
549
Transacciones Rentables:
544 (99.08%)
Transacciones Irrentables:
5 (0.91%)
Mejor transacción:
280.00 USD
Peor transacción:
-1 500.00 USD
Beneficio Bruto:
26 275.91 USD (8 000 668 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 000.00 USD (750 000 000 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
181 (17 631.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
17 631.91 USD (181)
Ratio de Sharpe:
0.35
Actividad comercial:
3.53%
Carga máxima del depósito:
8.47%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
10.69
Transacciones Largas:
307 (55.92%)
Transacciones Cortas:
242 (44.08%)
Factor de Beneficio:
6.57
Beneficio Esperado:
40.58 USD
Beneficio medio:
48.30 USD
Pérdidas medias:
-800.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-1 500.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 500.00 USD (1)
Crecimiento al mes:
12.20%
Pronóstico anual:
148.04%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
144.00 USD
Máxima:
2 084.00 USD (9.74%)
Reducción relativa:
De balance:
9.74% (2 084.00 USD)
De fondos:
4.00% (1 470.98 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 549
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 22K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -742M
200M 400M 600M 800M
200M 400M 600M 800M
200M 400M 600M 800M
  • Reducción
Mejor transacción: +280.00 USD
Peor transacción: -1 500 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 181
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +17 631.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 500.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "KariosMarkets-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Gold AI 

Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon! 

To get FREE access to this bot, reach out to me here: https://t.me/GoldTrendEA


2025.12.15 22:09
Trading operations on the account were performed for only 240 days. This comprises 12.07% of days out of the 1988 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 22:09
80% of growth achieved within 73 days. This comprises 3.67% of days out of 1988 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gold AI
999 USD al mes
152%
0
0
USD
37K
USD
285
0%
549
99%
4%
6.56
40.58
USD
10%
1:500
