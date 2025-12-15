- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
545
Profit Trade:
540 (99.08%)
Loss Trade:
5 (0.92%)
Best Trade:
280.00 USD
Worst Trade:
-1 500.00 USD
Profitto lordo:
25 364.00 USD (8 000 000 pips)
Perdita lorda:
-4 000.00 USD (750 000 000 pips)
Vincite massime consecutive:
181 (2 830.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16 720.00 USD (177)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
10.25
Long Trade:
305 (55.96%)
Short Trade:
240 (44.04%)
Fattore di profitto:
6.34
Profitto previsto:
39.20 USD
Profitto medio:
46.97 USD
Perdita media:
-800.00 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1 500.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 500.00 USD (1)
Crescita mensile:
9.43%
Previsione annuale:
114.44%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
144.00 USD
Massimale:
2 084.00 USD (9.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.74% (2 084.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|545
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|21K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-742M
|
200M 400M 600M 800M
|
200M 400M 600M 800M
|
200M 400M 600M 800M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +280.00 USD
Worst Trade: -1 500 USD
Vincite massime consecutive: 177
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 830.00 USD
Massima perdita consecutiva: -1 500.00 USD
