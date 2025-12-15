SegnaliSezioni
Tosin Komolafe

GOLD AI

Tosin Komolafe
0 recensioni
284 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2020 146%
KariosMarkets-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
545
Profit Trade:
540 (99.08%)
Loss Trade:
5 (0.92%)
Best Trade:
280.00 USD
Worst Trade:
-1 500.00 USD
Profitto lordo:
25 364.00 USD (8 000 000 pips)
Perdita lorda:
-4 000.00 USD (750 000 000 pips)
Vincite massime consecutive:
181 (2 830.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16 720.00 USD (177)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
10.25
Long Trade:
305 (55.96%)
Short Trade:
240 (44.04%)
Fattore di profitto:
6.34
Profitto previsto:
39.20 USD
Profitto medio:
46.97 USD
Perdita media:
-800.00 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1 500.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 500.00 USD (1)
Crescita mensile:
9.43%
Previsione annuale:
114.44%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
144.00 USD
Massimale:
2 084.00 USD (9.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.74% (2 084.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 545
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 21K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -742M
200M 400M 600M 800M
200M 400M 600M 800M
200M 400M 600M 800M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +280.00 USD
Worst Trade: -1 500 USD
Vincite massime consecutive: 177
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 830.00 USD
Massima perdita consecutiva: -1 500.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KariosMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Gold AI

Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon! 

To get FREE access to this bot, reach out to me here: https://t.me/GoldTrendEA


2025.12.15 22:09
Trading operations on the account were performed for only 240 days. This comprises 12.07% of days out of the 1988 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 22:09
80% of growth achieved within 73 days. This comprises 3.67% of days out of 1988 days of the signal's entire lifetime.
