СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold AI
Tosin Komolafe

Gold AI

Tosin Komolafe
0 отзывов
Надежность
285 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2020 152%
KariosMarkets-Server
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
549
Прибыльных трейдов:
544 (99.08%)
Убыточных трейдов:
5 (0.91%)
Лучший трейд:
280.00 USD
Худший трейд:
-1 500.00 USD
Общая прибыль:
26 275.91 USD (8 000 668 pips)
Общий убыток:
-4 000.00 USD (750 000 000 pips)
Макс. серия выигрышей:
181 (17 631.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
17 631.91 USD (181)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
3.53%
Макс. загрузка депозита:
8.47%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
10.69
Длинных трейдов:
307 (55.92%)
Коротких трейдов:
242 (44.08%)
Профит фактор:
6.57
Мат. ожидание:
40.58 USD
Средняя прибыль:
48.30 USD
Средний убыток:
-800.00 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1 500.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 500.00 USD (1)
Прирост в месяц:
12.20%
Годовой прогноз:
148.04%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
144.00 USD
Максимальная:
2 084.00 USD (9.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.74% (2 084.00 USD)
По эквити:
4.00% (1 470.98 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 549
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 22K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -742M
200M 400M 600M 800M
200M 400M 600M 800M
200M 400M 600M 800M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +280.00 USD
Худший трейд: -1 500 USD
Макс. серия выигрышей: 181
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +17 631.91 USD
Макс. убыток в серии: -1 500.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KariosMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Gold AI 

Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon! 

To get FREE access to this bot, reach out to me here: https://t.me/GoldTrendEA


Нет отзывов
2025.12.15 22:09
Trading operations on the account were performed for only 240 days. This comprises 12.07% of days out of the 1988 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 22:09
80% of growth achieved within 73 days. This comprises 3.67% of days out of 1988 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold AI
999 USD в месяц
152%
0
0
USD
37K
USD
285
0%
549
99%
4%
6.56
40.58
USD
10%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.