Всего трейдов:
549
Прибыльных трейдов:
544 (99.08%)
Убыточных трейдов:
5 (0.91%)
Лучший трейд:
280.00 USD
Худший трейд:
-1 500.00 USD
Общая прибыль:
26 275.91 USD (8 000 668 pips)
Общий убыток:
-4 000.00 USD (750 000 000 pips)
Макс. серия выигрышей:
181 (17 631.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
17 631.91 USD (181)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
3.53%
Макс. загрузка депозита:
8.47%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
10.69
Длинных трейдов:
307 (55.92%)
Коротких трейдов:
242 (44.08%)
Профит фактор:
6.57
Мат. ожидание:
40.58 USD
Средняя прибыль:
48.30 USD
Средний убыток:
-800.00 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1 500.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 500.00 USD (1)
Прирост в месяц:
12.20%
Годовой прогноз:
148.04%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
144.00 USD
Максимальная:
2 084.00 USD (9.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.74% (2 084.00 USD)
По эквити:
4.00% (1 470.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|549
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|22K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-742M
|
200M 400M 600M 800M
|
200M 400M 600M 800M
|
200M 400M 600M 800M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +280.00 USD
Худший трейд: -1 500 USD
Макс. серия выигрышей: 181
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +17 631.91 USD
Макс. убыток в серии: -1 500.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KariosMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Gold AI
Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon!
To get FREE access to this bot, reach out to me here: https://t.me/GoldTrendEA
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
152%
0
0
USD
USD
37K
USD
USD
285
0%
549
99%
4%
6.56
40.58
USD
USD
10%
1:500