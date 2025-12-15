- 자본
- 축소
트레이드:
553
이익 거래:
548 (99.09%)
손실 거래:
5 (0.90%)
최고의 거래:
421.83 USD
최악의 거래:
-1 500.00 USD
총 수익:
27 459.76 USD (8 001 594 pips)
총 손실:
-4 000.00 USD (750 000 000 pips)
연속 최대 이익:
185 (18 815.76 USD)
연속 최대 이익:
18 815.76 USD (185)
샤프 비율:
0.36
거래 활동:
1.05%
최대 입금량:
8.47%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
11.26
롱(주식매수):
310 (56.06%)
숏(주식차입매도):
243 (43.94%)
수익 요인:
6.86
기대수익:
42.42 USD
평균 이익:
50.11 USD
평균 손실:
-800.00 USD
연속 최대 손실:
1 (-1 500.00 USD)
연속 최대 손실:
-1 500.00 USD (1)
월별 성장률:
12.64%
연간 예측:
153.40%
Algo 트레이딩:
1%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
144.00 USD
최대한의:
2 084.00 USD (9.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.74% (2 084.00 USD)
자본금별:
4.00% (1 470.98 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|553
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|23K
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-742M
|
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "KariosMarkets-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Gold AI
Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon!
To get FREE access to this bot, reach out to me here: https://t.me/GoldTrendEA
리뷰 없음
