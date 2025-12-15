シグナルセクション
Tosin Komolafe

Gold AI

Tosin Komolafe
レビュー0件
信頼性
285週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2020 152%
KariosMarkets-Server
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
549
利益トレード:
544 (99.08%)
損失トレード:
5 (0.91%)
ベストトレード:
280.00 USD
最悪のトレード:
-1 500.00 USD
総利益:
26 275.91 USD (8 000 668 pips)
総損失:
-4 000.00 USD (750 000 000 pips)
最大連続の勝ち:
181 (17 631.91 USD)
最大連続利益:
17 631.91 USD (181)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
3.53%
最大入金額:
8.47%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
10.69
長いトレード:
307 (55.92%)
短いトレード:
242 (44.08%)
プロフィットファクター:
6.57
期待されたペイオフ:
40.58 USD
平均利益:
48.30 USD
平均損失:
-800.00 USD
最大連続の負け:
1 (-1 500.00 USD)
最大連続損失:
-1 500.00 USD (1)
月間成長:
12.20%
年間予想:
148.04%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
144.00 USD
最大の:
2 084.00 USD (9.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.74% (2 084.00 USD)
エクイティによる:
4.00% (1 470.98 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 549
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 22K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -742M
200M 400M 600M 800M
200M 400M 600M 800M
200M 400M 600M 800M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +280.00 USD
最悪のトレード: -1 500 USD
最大連続の勝ち: 181
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +17 631.91 USD
最大連続損失: -1 500.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"KariosMarkets-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Gold AI 

Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon! 

To get FREE access to this bot, reach out to me here: https://t.me/GoldTrendEA


2025.12.15 22:09
Trading operations on the account were performed for only 240 days. This comprises 12.07% of days out of the 1988 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 22:09
80% of growth achieved within 73 days. This comprises 3.67% of days out of 1988 days of the signal's entire lifetime.
