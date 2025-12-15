- 成長
トレード:
549
利益トレード:
544 (99.08%)
損失トレード:
5 (0.91%)
ベストトレード:
280.00 USD
最悪のトレード:
-1 500.00 USD
総利益:
26 275.91 USD (8 000 668 pips)
総損失:
-4 000.00 USD (750 000 000 pips)
最大連続の勝ち:
181 (17 631.91 USD)
最大連続利益:
17 631.91 USD (181)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
3.53%
最大入金額:
8.47%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
10.69
長いトレード:
307 (55.92%)
短いトレード:
242 (44.08%)
プロフィットファクター:
6.57
期待されたペイオフ:
40.58 USD
平均利益:
48.30 USD
平均損失:
-800.00 USD
最大連続の負け:
1 (-1 500.00 USD)
最大連続損失:
-1 500.00 USD (1)
月間成長:
12.20%
年間予想:
148.04%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
144.00 USD
最大の:
2 084.00 USD (9.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.74% (2 084.00 USD)
エクイティによる:
4.00% (1 470.98 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|549
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|22K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-742M
|
200M 400M 600M 800M
|
200M 400M 600M 800M
|
200M 400M 600M 800M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +280.00 USD
最悪のトレード: -1 500 USD
最大連続の勝ち: 181
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +17 631.91 USD
最大連続損失: -1 500.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"KariosMarkets-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Gold AI
Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon!
To get FREE access to this bot, reach out to me here: https://t.me/GoldTrendEA
レビューなし
