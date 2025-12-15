- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
549
盈利交易:
544 (99.08%)
亏损交易:
5 (0.91%)
最好交易:
280.00 USD
最差交易:
-1 500.00 USD
毛利:
26 275.91 USD (8 000 668 pips)
毛利亏损:
-4 000.00 USD (750 000 000 pips)
最大连续赢利:
181 (17 631.91 USD)
最大连续盈利:
17 631.91 USD (181)
夏普比率:
0.35
交易活动:
3.53%
最大入金加载:
8.47%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
6 小时
采收率:
10.69
长期交易:
307 (55.92%)
短期交易:
242 (44.08%)
利润因子:
6.57
预期回报:
40.58 USD
平均利润:
48.30 USD
平均损失:
-800.00 USD
最大连续失误:
1 (-1 500.00 USD)
最大连续亏损:
-1 500.00 USD (1)
每月增长:
12.20%
年度预测:
148.04%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
144.00 USD
最大值:
2 084.00 USD (9.74%)
相对跌幅:
结余:
9.74% (2 084.00 USD)
净值:
4.00% (1 470.98 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|549
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|22K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-742M
|
200M 400M 600M 800M
|
200M 400M 600M 800M
|
200M 400M 600M 800M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +280.00 USD
最差交易: -1 500 USD
最大连续赢利: 181
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +17 631.91 USD
最大连续亏损: -1 500.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 KariosMarkets-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Gold AI
Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon!
