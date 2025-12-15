信号部分
Tosin Komolafe

Gold AI

Tosin Komolafe
0条评论
可靠性
285
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2020 152%
KariosMarkets-Server
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
549
盈利交易:
544 (99.08%)
亏损交易:
5 (0.91%)
最好交易:
280.00 USD
最差交易:
-1 500.00 USD
毛利:
26 275.91 USD (8 000 668 pips)
毛利亏损:
-4 000.00 USD (750 000 000 pips)
最大连续赢利:
181 (17 631.91 USD)
最大连续盈利:
17 631.91 USD (181)
夏普比率:
0.35
交易活动:
3.53%
最大入金加载:
8.47%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
6 小时
采收率:
10.69
长期交易:
307 (55.92%)
短期交易:
242 (44.08%)
利润因子:
6.57
预期回报:
40.58 USD
平均利润:
48.30 USD
平均损失:
-800.00 USD
最大连续失误:
1 (-1 500.00 USD)
最大连续亏损:
-1 500.00 USD (1)
每月增长:
12.20%
年度预测:
148.04%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
144.00 USD
最大值:
2 084.00 USD (9.74%)
相对跌幅:
结余:
9.74% (2 084.00 USD)
净值:
4.00% (1 470.98 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 549
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 22K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -742M
200M 400M 600M 800M
200M 400M 600M 800M
200M 400M 600M 800M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +280.00 USD
最差交易: -1 500 USD
最大连续赢利: 181
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +17 631.91 USD
最大连续亏损: -1 500.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 KariosMarkets-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Gold AI 

Minimum Balance is $1,500 and have fun to the moon! 

To get FREE access to this bot, reach out to me here: https://t.me/GoldTrendEA


没有评论
2025.12.15 22:09
Trading operations on the account were performed for only 240 days. This comprises 12.07% of days out of the 1988 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 22:09
80% of growth achieved within 73 days. This comprises 3.67% of days out of 1988 days of the signal's entire lifetime.
