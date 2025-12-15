SinyallerBölümler
Torsten Busch

MACD Advanced

Torsten Busch
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 12%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
47 (61.84%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (38.16%)
En iyi işlem:
92.05 EUR
En kötü işlem:
-66.69 EUR
Brüt kâr:
823.10 EUR (20 640 pips)
Brüt zarar:
-677.55 EUR (15 015 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (249.31 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
249.31 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
55.70%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
48 (63.16%)
Satış işlemleri:
28 (36.84%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
1.92 EUR
Ortalama kâr:
17.51 EUR
Ortalama zarar:
-23.36 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-50.77 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-127.29 EUR (2)
Aylık büyüme:
-3.56%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
63.65 EUR
Maksimum:
237.68 EUR (20.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.75% (237.68 EUR)
Varlığa göre:
1.49% (18.04 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GER40 66
NAS100 10
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GER40 165
NAS100 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GER40 5.6K
NAS100 29
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +92.05 EUR
En kötü işlem: -67 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +249.31 EUR
Maksimum ardışık zarar: -50.77 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

The EA currently trades the US Tech 100 (NAS100), DOW Jones (US30), the Japanese leading index (JPN225) and the DAX. The EA selects entry points based on MACD, RSI, volume and EMA-200. The maximum risk per trade is 4%, the profit ratio is approx. 2:1, but can change due to trailing or partial sales. Safety mechanisms for sideways phases are also integrated.


İnceleme yok
2025.12.15 19:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
