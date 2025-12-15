- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
97
Negociações com lucro:
56 (57.73%)
Negociações com perda:
41 (42.27%)
Melhor negociação:
92.05 EUR
Pior negociação:
-66.69 EUR
Lucro bruto:
879.11 EUR (23 232 pips)
Perda bruta:
-853.60 EUR (21 354 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (249.31 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
249.31 EUR (6)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
15.00%
Depósito máximo carregado:
99.57%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.11
Negociações longas:
63 (64.95%)
Negociações curtas:
34 (35.05%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
0.26 EUR
Lucro médio:
15.70 EUR
Perda média:
-20.82 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-50.77 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-127.29 EUR (2)
Crescimento mensal:
-10.74%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
63.65 EUR
Máximo:
237.68 EUR (20.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.75% (237.68 EUR)
Pelo Capital Líquido:
2.56% (29.24 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GER40
|74
|NAS100
|14
|US30
|7
|JPN225
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GER40
|125
|NAS100
|-45
|US30
|-60
|JPN225
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GER40
|4.7K
|NAS100
|-400
|US30
|-3.4K
|JPN225
|960
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +92.05 EUR
Pior negociação: -67 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +249.31 EUR
Máxima perda consecutiva: -50.77 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PepperstoneUK-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
The EA currently trades the US Tech 100 (NAS100), DOW Jones (US30), the Japanese leading index (JPN225) and the DAX. The EA selects entry points based on MACD, RSI, volume and EMA-200. The maximum risk per trade is 4%, the profit ratio is approx. 2:1, but can change due to trailing or partial sales. Safety mechanisms for sideways phases are also integrated.
