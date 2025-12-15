- 자본
- 축소
트레이드:
108
이익 거래:
63 (58.33%)
손실 거래:
45 (41.67%)
최고의 거래:
92.05 EUR
최악의 거래:
-66.69 EUR
총 수익:
1 032.30 EUR (27 017 pips)
총 손실:
-961.83 EUR (25 657 pips)
연속 최대 이익:
6 (249.31 EUR)
연속 최대 이익:
249.31 EUR (6)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
14.23%
최대 입금량:
99.57%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.27
롱(주식매수):
70 (64.81%)
숏(주식차입매도):
38 (35.19%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.65 EUR
평균 이익:
16.39 EUR
평균 손실:
-21.37 EUR
연속 최대 손실:
4 (-50.77 EUR)
연속 최대 손실:
-127.29 EUR (2)
월별 성장률:
-7.51%
연간 예측:
-91.12%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
63.65 EUR
최대한의:
265.78 EUR (21.98%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.34% (265.78 EUR)
자본금별:
2.96% (32.97 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GER40
|78
|NAS100
|16
|US30
|11
|JPN225
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GER40
|127
|NAS100
|74
|US30
|-134
|JPN225
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GER40
|5.3K
|NAS100
|872
|US30
|-6.3K
|JPN225
|1.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
The EA currently trades the US Tech 100 (NAS100), DOW Jones (US30), the Japanese leading index (JPN225) and the DAX. The EA selects entry points based on MACD, RSI, volume and EMA-200. The maximum risk per trade is 4%, the profit ratio is approx. 2:1, but can change due to trailing or partial sales. Safety mechanisms for sideways phases are also integrated.
