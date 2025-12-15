시그널섹션
Torsten Busch

MACD Advanced

Torsten Busch
0 리뷰
안정성
14
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 5%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
108
이익 거래:
63 (58.33%)
손실 거래:
45 (41.67%)
최고의 거래:
92.05 EUR
최악의 거래:
-66.69 EUR
총 수익:
1 032.30 EUR (27 017 pips)
총 손실:
-961.83 EUR (25 657 pips)
연속 최대 이익:
6 (249.31 EUR)
연속 최대 이익:
249.31 EUR (6)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
14.23%
최대 입금량:
99.57%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.27
롱(주식매수):
70 (64.81%)
숏(주식차입매도):
38 (35.19%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.65 EUR
평균 이익:
16.39 EUR
평균 손실:
-21.37 EUR
연속 최대 손실:
4 (-50.77 EUR)
연속 최대 손실:
-127.29 EUR (2)
월별 성장률:
-7.51%
연간 예측:
-91.12%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
63.65 EUR
최대한의:
265.78 EUR (21.98%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.34% (265.78 EUR)
자본금별:
2.96% (32.97 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
GER40 78
NAS100 16
US30 11
JPN225 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GER40 127
NAS100 74
US30 -134
JPN225 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GER40 5.3K
NAS100 872
US30 -6.3K
JPN225 1.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +92.05 EUR
최악의 거래: -67 EUR
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +249.31 EUR
연속 최대 손실: -50.77 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PepperstoneUK-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
The EA currently trades the US Tech 100 (NAS100), DOW Jones (US30), the Japanese leading index (JPN225) and the DAX. The EA selects entry points based on MACD, RSI, volume and EMA-200. The maximum risk per trade is 4%, the profit ratio is approx. 2:1, but can change due to trailing or partial sales. Safety mechanisms for sideways phases are also integrated.


리뷰 없음
2026.01.06 19:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 16:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 21:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 19:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 19:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
