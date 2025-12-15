- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GER40
|74
|NAS100
|14
|US30
|7
|JPN225
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GER40
|125
|NAS100
|-45
|US30
|-60
|JPN225
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GER40
|4.7K
|NAS100
|-400
|US30
|-3.4K
|JPN225
|960
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PepperstoneUK-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
Der EA handelt derzeit die US-Tech-100 (NAS100), DOW-Jones (US30), den japanischen Leitindex (JPN225) und den DAX.
Der EA wählt Einstiegspunkte anhand MACD, RSI, Volumen und EMA-200.
Das max. Risiko je Trade liegt bei 4%, das Gewinnverhältnis bei ca. 2:1, kann sich durch Trailing oder Teilverkäufe aber ändern.
Es sind außerdem Sicherheitsmechanismen für Seitwärtsphasen integriert.
