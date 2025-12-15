SignaleKategorien
Torsten Busch

MACD Advanced

Torsten Busch
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 1%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
97
Gewinntrades:
56 (57.73%)
Verlusttrades:
41 (42.27%)
Bester Trade:
92.05 EUR
Schlechtester Trade:
-66.69 EUR
Bruttoprofit:
879.11 EUR (23 232 pips)
Bruttoverlust:
-853.60 EUR (21 354 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (249.31 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
249.31 EUR (6)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
15.00%
Max deposit load:
99.57%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.11
Long-Positionen:
63 (64.95%)
Short-Positionen:
34 (35.05%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
0.26 EUR
Durchschnittlicher Profit:
15.70 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-20.82 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-50.77 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-127.29 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
-13.68%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
63.65 EUR
Maximaler:
237.68 EUR (20.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.75% (237.68 EUR)
Kapital:
2.56% (29.24 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GER40 74
NAS100 14
US30 7
JPN225 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GER40 125
NAS100 -45
US30 -60
JPN225 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GER40 4.7K
NAS100 -400
US30 -3.4K
JPN225 960
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +92.05 EUR
Schlechtester Trade: -67 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +249.31 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -50.77 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PepperstoneUK-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Der EA handelt derzeit die US-Tech-100 (NAS100), DOW-Jones (US30), den japanischen Leitindex (JPN225) und den DAX.

Der EA wählt Einstiegspunkte anhand MACD, RSI, Volumen und EMA-200.

Das max. Risiko je Trade liegt bei 4%, das Gewinnverhältnis bei ca. 2:1, kann sich durch Trailing oder Teilverkäufe aber ändern.

Es sind außerdem Sicherheitsmechanismen für Seitwärtsphasen integriert.


Keine Bewertungen
2025.12.16 19:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 19:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
