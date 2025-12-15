- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
95
盈利交易:
55 (57.89%)
亏损交易:
40 (42.11%)
最好交易:
92.05 EUR
最差交易:
-66.69 EUR
毛利:
873.39 EUR (22 677 pips)
毛利亏损:
-831.83 EUR (21 100 pips)
最大连续赢利:
6 (249.31 EUR)
最大连续盈利:
249.31 EUR (6)
夏普比率:
0.03
交易活动:
18.27%
最大入金加载:
99.57%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.17
长期交易:
61 (64.21%)
短期交易:
34 (35.79%)
利润因子:
1.05
预期回报:
0.44 EUR
平均利润:
15.88 EUR
平均损失:
-20.80 EUR
最大连续失误:
4 (-50.77 EUR)
最大连续亏损:
-127.29 EUR (2)
每月增长:
-11.58%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
63.65 EUR
最大值:
237.68 EUR (20.24%)
相对跌幅:
结余:
20.75% (237.68 EUR)
净值:
2.56% (29.24 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GER40
|74
|NAS100
|13
|US30
|7
|JPN225
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GER40
|125
|NAS100
|-20
|US30
|-60
|JPN225
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GER40
|4.7K
|NAS100
|-146
|US30
|-3.4K
|JPN225
|405
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +92.05 EUR
最差交易: -67 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +249.31 EUR
最大连续亏损: -50.77 EUR
The EA currently trades the US Tech 100 (NAS100), DOW Jones (US30), the Japanese leading index (JPN225) and the DAX. The EA selects entry points based on MACD, RSI, volume and EMA-200. The maximum risk per trade is 4%, the profit ratio is approx. 2:1, but can change due to trailing or partial sales. Safety mechanisms for sideways phases are also integrated.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
12
95%
95
57%
18%
1.04
0.44
EUR
EUR
21%
1:30