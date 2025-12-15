- Прирост
Всего трейдов:
95
Прибыльных трейдов:
55 (57.89%)
Убыточных трейдов:
40 (42.11%)
Лучший трейд:
92.05 EUR
Худший трейд:
-66.69 EUR
Общая прибыль:
873.39 EUR (22 677 pips)
Общий убыток:
-831.83 EUR (21 100 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (249.31 EUR)
Макс. прибыль в серии:
249.31 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
18.27%
Макс. загрузка депозита:
99.57%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.17
Длинных трейдов:
61 (64.21%)
Коротких трейдов:
34 (35.79%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.44 EUR
Средняя прибыль:
15.88 EUR
Средний убыток:
-20.80 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-50.77 EUR)
Макс. убыток в серии:
-127.29 EUR (2)
Прирост в месяц:
-11.58%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
63.65 EUR
Максимальная:
237.68 EUR (20.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.75% (237.68 EUR)
По эквити:
2.56% (29.24 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GER40
|74
|NAS100
|13
|US30
|7
|JPN225
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GER40
|125
|NAS100
|-20
|US30
|-60
|JPN225
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GER40
|4.7K
|NAS100
|-146
|US30
|-3.4K
|JPN225
|405
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +92.05 EUR
Худший трейд: -67 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +249.31 EUR
Макс. убыток в серии: -50.77 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneUK-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
The EA currently trades the US Tech 100 (NAS100), DOW Jones (US30), the Japanese leading index (JPN225) and the DAX. The EA selects entry points based on MACD, RSI, volume and EMA-200. The maximum risk per trade is 4%, the profit ratio is approx. 2:1, but can change due to trailing or partial sales. Safety mechanisms for sideways phases are also integrated.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
12
95%
95
57%
18%
1.04
0.44
EUR
EUR
21%
1:30