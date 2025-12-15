СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MACD Advanced
Torsten Busch

MACD Advanced

Torsten Busch
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 3%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
95
Прибыльных трейдов:
55 (57.89%)
Убыточных трейдов:
40 (42.11%)
Лучший трейд:
92.05 EUR
Худший трейд:
-66.69 EUR
Общая прибыль:
873.39 EUR (22 677 pips)
Общий убыток:
-831.83 EUR (21 100 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (249.31 EUR)
Макс. прибыль в серии:
249.31 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
18.27%
Макс. загрузка депозита:
99.57%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.17
Длинных трейдов:
61 (64.21%)
Коротких трейдов:
34 (35.79%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.44 EUR
Средняя прибыль:
15.88 EUR
Средний убыток:
-20.80 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-50.77 EUR)
Макс. убыток в серии:
-127.29 EUR (2)
Прирост в месяц:
-11.58%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
63.65 EUR
Максимальная:
237.68 EUR (20.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.75% (237.68 EUR)
По эквити:
2.56% (29.24 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GER40 74
NAS100 13
US30 7
JPN225 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GER40 125
NAS100 -20
US30 -60
JPN225 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GER40 4.7K
NAS100 -146
US30 -3.4K
JPN225 405
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +92.05 EUR
Худший трейд: -67 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +249.31 EUR
Макс. убыток в серии: -50.77 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneUK-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
The EA currently trades the US Tech 100 (NAS100), DOW Jones (US30), the Japanese leading index (JPN225) and the DAX. The EA selects entry points based on MACD, RSI, volume and EMA-200. The maximum risk per trade is 4%, the profit ratio is approx. 2:1, but can change due to trailing or partial sales. Safety mechanisms for sideways phases are also integrated.


Нет отзывов
2025.12.16 19:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 19:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MACD Advanced
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
1.1K
EUR
12
95%
95
57%
18%
1.04
0.44
EUR
21%
1:30
Копировать

