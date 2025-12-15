- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
47 (61.84%)
Loss Trade:
29 (38.16%)
Best Trade:
92.05 EUR
Worst Trade:
-66.69 EUR
Profitto lordo:
823.10 EUR (20 640 pips)
Perdita lorda:
-677.55 EUR (15 015 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (249.31 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
249.31 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
55.70%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.61
Long Trade:
48 (63.16%)
Short Trade:
28 (36.84%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
1.92 EUR
Profitto medio:
17.51 EUR
Perdita media:
-23.36 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-50.77 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-127.29 EUR (2)
Crescita mensile:
-3.56%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
63.65 EUR
Massimale:
237.68 EUR (20.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.75% (237.68 EUR)
Per equità:
1.49% (18.04 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GER40
|66
|NAS100
|10
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GER40
|165
|NAS100
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GER40
|5.6K
|NAS100
|29
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +92.05 EUR
Worst Trade: -67 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +249.31 EUR
Massima perdita consecutiva: -50.77 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
The EA currently trades the US Tech 100 (NAS100), DOW Jones (US30), the Japanese leading index (JPN225) and the DAX. The EA selects entry points based on MACD, RSI, volume and EMA-200. The maximum risk per trade is 4%, the profit ratio is approx. 2:1, but can change due to trailing or partial sales. Safety mechanisms for sideways phases are also integrated.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
12%
0
0
USD
USD
1.2K
EUR
EUR
10
94%
76
61%
100%
1.21
1.92
EUR
EUR
21%
1:30