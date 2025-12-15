SegnaliSezioni
Torsten Busch

MACD Advanced

Torsten Busch
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 12%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
47 (61.84%)
Loss Trade:
29 (38.16%)
Best Trade:
92.05 EUR
Worst Trade:
-66.69 EUR
Profitto lordo:
823.10 EUR (20 640 pips)
Perdita lorda:
-677.55 EUR (15 015 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (249.31 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
249.31 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
55.70%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.61
Long Trade:
48 (63.16%)
Short Trade:
28 (36.84%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
1.92 EUR
Profitto medio:
17.51 EUR
Perdita media:
-23.36 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-50.77 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-127.29 EUR (2)
Crescita mensile:
-3.56%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
63.65 EUR
Massimale:
237.68 EUR (20.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.75% (237.68 EUR)
Per equità:
1.49% (18.04 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GER40 66
NAS100 10
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GER40 165
NAS100 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GER40 5.6K
NAS100 29
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +92.05 EUR
Worst Trade: -67 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +249.31 EUR
Massima perdita consecutiva: -50.77 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

The EA currently trades the US Tech 100 (NAS100), DOW Jones (US30), the Japanese leading index (JPN225) and the DAX. The EA selects entry points based on MACD, RSI, volume and EMA-200. The maximum risk per trade is 4%, the profit ratio is approx. 2:1, but can change due to trailing or partial sales. Safety mechanisms for sideways phases are also integrated.


2025.12.15 19:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.