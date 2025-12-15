SignauxSections
Torsten Busch

MACD Advanced

Torsten Busch
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 12%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
77
Bénéfice trades:
47 (61.03%)
Perte trades:
30 (38.96%)
Meilleure transaction:
92.05 EUR
Pire transaction:
-66.69 EUR
Bénéfice brut:
823.10 EUR (20 640 pips)
Perte brute:
-685.67 EUR (15 277 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (249.31 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
249.31 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
55.84%
Dernier trade:
17 il y a des minutes
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.58
Longs trades:
48 (62.34%)
Courts trades:
29 (37.66%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
1.78 EUR
Bénéfice moyen:
17.51 EUR
Perte moyenne:
-22.86 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-50.77 EUR)
Perte consécutive maximale:
-127.29 EUR (2)
Croissance mensuelle:
-4.20%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
63.65 EUR
Maximal:
237.68 EUR (20.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.75% (237.68 EUR)
Par fonds propres:
1.49% (18.04 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GER40 67
NAS100 10
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GER40 156
NAS100 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GER40 5.3K
NAS100 29
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +92.05 EUR
Pire transaction: -67 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +249.31 EUR
Perte consécutive maximale: -50.77 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

The EA currently trades the US Tech 100 (NAS100), DOW Jones (US30), the Japanese leading index (JPN225) and the DAX. The EA selects entry points based on MACD, RSI, volume and EMA-200. The maximum risk per trade is 4%, the profit ratio is approx. 2:1, but can change due to trailing or partial sales. Safety mechanisms for sideways phases are also integrated.


Aucun avis
2025.12.15 19:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 17:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
