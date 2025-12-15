- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
97
Transacciones Rentables:
56 (57.73%)
Transacciones Irrentables:
41 (42.27%)
Mejor transacción:
92.05 EUR
Peor transacción:
-66.69 EUR
Beneficio Bruto:
879.11 EUR (23 232 pips)
Pérdidas Brutas:
-853.60 EUR (21 354 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (249.31 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
249.31 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
15.00%
Carga máxima del depósito:
99.57%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.11
Transacciones Largas:
63 (64.95%)
Transacciones Cortas:
34 (35.05%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
0.26 EUR
Beneficio medio:
15.70 EUR
Pérdidas medias:
-20.82 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-50.77 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-127.29 EUR (2)
Crecimiento al mes:
-10.74%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
63.65 EUR
Máxima:
237.68 EUR (20.24%)
Reducción relativa:
De balance:
20.75% (237.68 EUR)
De fondos:
2.56% (29.24 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GER40
|74
|NAS100
|14
|US30
|7
|JPN225
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GER40
|125
|NAS100
|-45
|US30
|-60
|JPN225
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GER40
|4.7K
|NAS100
|-400
|US30
|-3.4K
|JPN225
|960
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +92.05 EUR
Peor transacción: -67 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +249.31 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -50.77 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PepperstoneUK-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
The EA currently trades the US Tech 100 (NAS100), DOW Jones (US30), the Japanese leading index (JPN225) and the DAX. The EA selects entry points based on MACD, RSI, volume and EMA-200. The maximum risk per trade is 4%, the profit ratio is approx. 2:1, but can change due to trailing or partial sales. Safety mechanisms for sideways phases are also integrated.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
1%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
12
95%
97
57%
15%
1.02
0.26
EUR
EUR
21%
1:30