トレード:
97
利益トレード:
56 (57.73%)
損失トレード:
41 (42.27%)
ベストトレード:
92.05 EUR
最悪のトレード:
-66.69 EUR
総利益:
879.11 EUR (23 232 pips)
総損失:
-853.60 EUR (21 354 pips)
最大連続の勝ち:
6 (249.31 EUR)
最大連続利益:
249.31 EUR (6)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
15.00%
最大入金額:
99.57%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.11
長いトレード:
63 (64.95%)
短いトレード:
34 (35.05%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
0.26 EUR
平均利益:
15.70 EUR
平均損失:
-20.82 EUR
最大連続の負け:
4 (-50.77 EUR)
最大連続損失:
-127.29 EUR (2)
月間成長:
-10.74%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
63.65 EUR
最大の:
237.68 EUR (20.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.75% (237.68 EUR)
エクイティによる:
2.56% (29.24 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GER40
|74
|NAS100
|14
|US30
|7
|JPN225
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GER40
|125
|NAS100
|-45
|US30
|-60
|JPN225
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GER40
|4.7K
|NAS100
|-400
|US30
|-3.4K
|JPN225
|960
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
ベストトレード: +92.05 EUR
最悪のトレード: -67 EUR
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +249.31 EUR
最大連続損失: -50.77 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PepperstoneUK-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
The EA currently trades the US Tech 100 (NAS100), DOW Jones (US30), the Japanese leading index (JPN225) and the DAX. The EA selects entry points based on MACD, RSI, volume and EMA-200. The maximum risk per trade is 4%, the profit ratio is approx. 2:1, but can change due to trailing or partial sales. Safety mechanisms for sideways phases are also integrated.
