- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
739
Kârla kapanan işlemler:
467 (63.19%)
Zararla kapanan işlemler:
272 (36.81%)
En iyi işlem:
179.40 USD
En kötü işlem:
-163.99 USD
Brüt kâr:
8 348.52 USD (78 863 pips)
Brüt zarar:
-5 074.92 USD (40 834 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (140.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
399.13 USD (19)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.29%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.12
Alış işlemleri:
448 (60.62%)
Satış işlemleri:
291 (39.38%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
4.43 USD
Ortalama kâr:
17.88 USD
Ortalama zarar:
-18.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-1 543.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 543.15 USD (21)
Aylık büyüme:
3.57%
Yıllık tahmin:
43.31%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
1 545.88 USD (41.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.84% (1 552.22 USD)
Varlığa göre:
0.97% (134.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|527
|AUDNZD
|109
|NZDCAD
|84
|EURUSD
|19
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|854
|AUDNZD
|793
|NZDCAD
|1.4K
|EURUSD
|267
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|18K
|AUDNZD
|3.5K
|NZDCAD
|12K
|EURUSD
|4.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +179.40 USD
En kötü işlem: -164 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +140.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 543.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 2
|
Valutrades-Live
|1.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
FusionMarkets-Live
|1.88 × 421
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.03 × 31
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.52 × 60
|
FPMarketsSC-Live
|2.59 × 374
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.92 × 379
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.34 × 643
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
GOMarketsMU-Live
|3.83 × 29
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
A combination of four proven EA strategies working together to reduce risk and smooth equity growth.
Focused on controlled drawdown, stable trade execution and long-term consistency.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
55%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
70
95%
739
63%
100%
1.64
4.43
USD
USD
11%
1:500