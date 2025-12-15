SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Consistent Pips LOW risk
Lars Laeremans

Consistent Pips LOW risk

Lars Laeremans
0 inceleme
Güvenilirlik
70 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 55%
FusionMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
739
Kârla kapanan işlemler:
467 (63.19%)
Zararla kapanan işlemler:
272 (36.81%)
En iyi işlem:
179.40 USD
En kötü işlem:
-163.99 USD
Brüt kâr:
8 348.52 USD (78 863 pips)
Brüt zarar:
-5 074.92 USD (40 834 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (140.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
399.13 USD (19)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.29%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.12
Alış işlemleri:
448 (60.62%)
Satış işlemleri:
291 (39.38%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
4.43 USD
Ortalama kâr:
17.88 USD
Ortalama zarar:
-18.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-1 543.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 543.15 USD (21)
Aylık büyüme:
3.57%
Yıllık tahmin:
43.31%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
1 545.88 USD (41.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.84% (1 552.22 USD)
Varlığa göre:
0.97% (134.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 527
AUDNZD 109
NZDCAD 84
EURUSD 19
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 854
AUDNZD 793
NZDCAD 1.4K
EURUSD 267
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 18K
AUDNZD 3.5K
NZDCAD 12K
EURUSD 4.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +179.40 USD
En kötü işlem: -164 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +140.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 543.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PUPrime-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.00 × 2
Valutrades-Live
1.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
FusionMarkets-Live
1.88 × 421
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.03 × 31
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
2.52 × 60
FPMarketsSC-Live
2.59 × 374
ICMarketsSC-MT5-4
2.92 × 379
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.34 × 643
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
GOMarketsMU-Live
3.83 × 29
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
FPMarketsLLC-Live
4.00 × 2
FxPro-MT5
4.00 × 1
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
74 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

A combination of four proven EA strategies working together to reduce risk and smooth equity growth.
Focused on controlled drawdown, stable trade execution and long-term consistency.



İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Consistent Pips LOW risk
Ayda 30 USD
55%
0
0
USD
14K
USD
70
95%
739
63%
100%
1.64
4.43
USD
11%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.