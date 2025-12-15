- Wachstum
Trades insgesamt:
761
Gewinntrades:
480 (63.07%)
Verlusttrades:
281 (36.93%)
Bester Trade:
179.40 USD
Schlechtester Trade:
-163.99 USD
Bruttoprofit:
8 734.49 USD (81 169 pips)
Bruttoverlust:
-5 285.41 USD (42 662 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (140.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
399.13 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
95.66%
Max deposit load:
1.50%
Letzter Trade:
20 Minuten
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
2.23
Long-Positionen:
462 (60.71%)
Short-Positionen:
299 (39.29%)
Profit-Faktor:
1.65
Mathematische Gewinnerwartung:
4.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-1 543.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 543.15 USD (21)
Wachstum pro Monat :
2.77%
Jahresprognose:
33.62%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.08 USD
Maximaler:
1 545.88 USD (41.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.84% (1 552.22 USD)
Kapital:
1.84% (253.74 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|546
|AUDNZD
|109
|NZDCAD
|84
|EURUSD
|22
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|1K
|AUDNZD
|793
|NZDCAD
|1.4K
|EURUSD
|289
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|19K
|AUDNZD
|3.5K
|NZDCAD
|12K
|EURUSD
|3.5K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +179.40 USD
Schlechtester Trade: -164 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 21
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +140.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 543.15 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 2
|
Valutrades-Live
|1.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
FusionMarkets-Live
|1.76 × 547
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.03 × 31
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.52 × 60
|
FPMarketsSC-Live
|2.69 × 393
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.92 × 379
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.33 × 643
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
GOMarketsMU-Live
|3.83 × 29
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
A combination of four proven EA strategies working together to reduce risk and smooth equity growth.
Focused on controlled drawdown, stable trade execution and long-term consistency.
