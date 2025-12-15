SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Consistent Pips LOW risk
Lars Laeremans

Consistent Pips LOW risk

Lars Laeremans
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
72 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 57%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
761
Gewinntrades:
480 (63.07%)
Verlusttrades:
281 (36.93%)
Bester Trade:
179.40 USD
Schlechtester Trade:
-163.99 USD
Bruttoprofit:
8 734.49 USD (81 169 pips)
Bruttoverlust:
-5 285.41 USD (42 662 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (140.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
399.13 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
95.66%
Max deposit load:
1.50%
Letzter Trade:
20 Minuten
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
2.23
Long-Positionen:
462 (60.71%)
Short-Positionen:
299 (39.29%)
Profit-Faktor:
1.65
Mathematische Gewinnerwartung:
4.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-1 543.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 543.15 USD (21)
Wachstum pro Monat :
2.77%
Jahresprognose:
33.62%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.08 USD
Maximaler:
1 545.88 USD (41.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.84% (1 552.22 USD)
Kapital:
1.84% (253.74 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 546
AUDNZD 109
NZDCAD 84
EURUSD 22
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 1K
AUDNZD 793
NZDCAD 1.4K
EURUSD 289
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 19K
AUDNZD 3.5K
NZDCAD 12K
EURUSD 3.5K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +179.40 USD
Schlechtester Trade: -164 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 21
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +140.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 543.15 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

PUPrime-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.00 × 2
Valutrades-Live
1.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
FusionMarkets-Live
1.76 × 547
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.03 × 31
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
2.52 × 60
FPMarketsSC-Live
2.69 × 393
ICMarketsSC-MT5-4
2.92 × 379
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.33 × 643
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
GOMarketsMU-Live
3.83 × 29
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
FxPro-MT5
4.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
A combination of four proven EA strategies working together to reduce risk and smooth equity growth.
Focused on controlled drawdown, stable trade execution and long-term consistency.



Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Consistent Pips LOW risk
30 USD pro Monat
57%
0
0
USD
14K
USD
72
95%
761
63%
96%
1.65
4.53
USD
11%
1:500
Kopieren

