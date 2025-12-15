- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
756
利益トレード:
477 (63.09%)
損失トレード:
279 (36.90%)
ベストトレード:
179.40 USD
最悪のトレード:
-163.99 USD
総利益:
8 635.33 USD (80 591 pips)
総損失:
-5 227.70 USD (42 426 pips)
最大連続の勝ち:
23 (140.39 USD)
最大連続利益:
399.13 USD (19)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
95.66%
最大入金額:
1.50%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
2.20
長いトレード:
462 (61.11%)
短いトレード:
294 (38.89%)
プロフィットファクター:
1.65
期待されたペイオフ:
4.51 USD
平均利益:
18.10 USD
平均損失:
-18.74 USD
最大連続の負け:
21 (-1 543.15 USD)
最大連続損失:
-1 543.15 USD (21)
月間成長:
3.57%
年間予想:
43.28%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.08 USD
最大の:
1 545.88 USD (41.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.84% (1 552.22 USD)
エクイティによる:
1.84% (253.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|541
|AUDNZD
|109
|NZDCAD
|84
|EURUSD
|22
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|966
|AUDNZD
|793
|NZDCAD
|1.4K
|EURUSD
|289
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|19K
|AUDNZD
|3.5K
|NZDCAD
|12K
|EURUSD
|3.5K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +179.40 USD
最悪のトレード: -164 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 21
最大連続利益: +140.39 USD
最大連続損失: -1 543.15 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 2
|
Valutrades-Live
|1.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
FusionMarkets-Live
|1.79 × 538
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.03 × 31
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.52 × 60
|
FPMarketsSC-Live
|2.73 × 387
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.92 × 379
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.33 × 643
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
GOMarketsMU-Live
|3.83 × 29
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
74 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
A combination of four proven EA strategies working together to reduce risk and smooth equity growth.
Focused on controlled drawdown, stable trade execution and long-term consistency.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
57%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
72
95%
756
63%
96%
1.65
4.51
USD
USD
11%
1:500