シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Consistent Pips LOW risk
Lars Laeremans

Consistent Pips LOW risk

Lars Laeremans
レビュー0件
信頼性
72週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 57%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
756
利益トレード:
477 (63.09%)
損失トレード:
279 (36.90%)
ベストトレード:
179.40 USD
最悪のトレード:
-163.99 USD
総利益:
8 635.33 USD (80 591 pips)
総損失:
-5 227.70 USD (42 426 pips)
最大連続の勝ち:
23 (140.39 USD)
最大連続利益:
399.13 USD (19)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
95.66%
最大入金額:
1.50%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
2.20
長いトレード:
462 (61.11%)
短いトレード:
294 (38.89%)
プロフィットファクター:
1.65
期待されたペイオフ:
4.51 USD
平均利益:
18.10 USD
平均損失:
-18.74 USD
最大連続の負け:
21 (-1 543.15 USD)
最大連続損失:
-1 543.15 USD (21)
月間成長:
3.57%
年間予想:
43.28%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.08 USD
最大の:
1 545.88 USD (41.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.84% (1 552.22 USD)
エクイティによる:
1.84% (253.74 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 541
AUDNZD 109
NZDCAD 84
EURUSD 22
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 966
AUDNZD 793
NZDCAD 1.4K
EURUSD 289
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 19K
AUDNZD 3.5K
NZDCAD 12K
EURUSD 3.5K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

PUPrime-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.00 × 2
Valutrades-Live
1.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
FusionMarkets-Live
1.79 × 538
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.03 × 31
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
2.52 × 60
FPMarketsSC-Live
2.73 × 387
ICMarketsSC-MT5-4
2.92 × 379
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.33 × 643
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
GOMarketsMU-Live
3.83 × 29
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
FxPro-MT5
4.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
74 より多く...
A combination of four proven EA strategies working together to reduce risk and smooth equity growth.
Focused on controlled drawdown, stable trade execution and long-term consistency.



レビューなし
