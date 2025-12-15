- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
754
Прибыльных трейдов:
475 (62.99%)
Убыточных трейдов:
279 (37.00%)
Лучший трейд:
179.40 USD
Худший трейд:
-163.99 USD
Общая прибыль:
8 628.27 USD (80 554 pips)
Общий убыток:
-5 227.14 USD (42 426 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (140.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
399.13 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
94.38%
Макс. загрузка депозита:
1.50%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.20
Длинных трейдов:
460 (61.01%)
Коротких трейдов:
294 (38.99%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
4.51 USD
Средняя прибыль:
18.16 USD
Средний убыток:
-18.74 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-1 543.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 543.15 USD (21)
Прирост в месяц:
3.98%
Годовой прогноз:
51.33%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 USD
Максимальная:
1 545.88 USD (41.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.84% (1 552.22 USD)
По эквити:
1.84% (253.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|539
|AUDNZD
|109
|NZDCAD
|84
|EURUSD
|22
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|960
|AUDNZD
|793
|NZDCAD
|1.4K
|EURUSD
|289
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|19K
|AUDNZD
|3.5K
|NZDCAD
|12K
|EURUSD
|3.5K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +179.40 USD
Худший трейд: -164 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +140.39 USD
Макс. убыток в серии: -1 543.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 2
|
Valutrades-Live
|1.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
FusionMarkets-Live
|1.82 × 529
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.03 × 31
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.52 × 60
|
FPMarketsSC-Live
|2.73 × 387
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.92 × 379
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.33 × 643
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
GOMarketsMU-Live
|3.83 × 29
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
еще 74...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
A combination of four proven EA strategies working together to reduce risk and smooth equity growth.
Focused on controlled drawdown, stable trade execution and long-term consistency.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
57%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
72
95%
754
62%
94%
1.65
4.51
USD
USD
11%
1:500