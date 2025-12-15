СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Consistent Pips LOW risk
Lars Laeremans

Consistent Pips LOW risk

Lars Laeremans
0 отзывов
Надежность
72 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 57%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
754
Прибыльных трейдов:
475 (62.99%)
Убыточных трейдов:
279 (37.00%)
Лучший трейд:
179.40 USD
Худший трейд:
-163.99 USD
Общая прибыль:
8 628.27 USD (80 554 pips)
Общий убыток:
-5 227.14 USD (42 426 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (140.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
399.13 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
94.38%
Макс. загрузка депозита:
1.50%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.20
Длинных трейдов:
460 (61.01%)
Коротких трейдов:
294 (38.99%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
4.51 USD
Средняя прибыль:
18.16 USD
Средний убыток:
-18.74 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-1 543.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 543.15 USD (21)
Прирост в месяц:
3.98%
Годовой прогноз:
51.33%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 USD
Максимальная:
1 545.88 USD (41.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.84% (1 552.22 USD)
По эквити:
1.84% (253.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 539
AUDNZD 109
NZDCAD 84
EURUSD 22
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 960
AUDNZD 793
NZDCAD 1.4K
EURUSD 289
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 19K
AUDNZD 3.5K
NZDCAD 12K
EURUSD 3.5K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +179.40 USD
Худший трейд: -164 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +140.39 USD
Макс. убыток в серии: -1 543.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PUPrime-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.00 × 2
Valutrades-Live
1.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
FusionMarkets-Live
1.82 × 529
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.03 × 31
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
2.52 × 60
FPMarketsSC-Live
2.73 × 387
ICMarketsSC-MT5-4
2.92 × 379
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.33 × 643
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
GOMarketsMU-Live
3.83 × 29
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
FxPro-MT5
4.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
еще 74...
A combination of four proven EA strategies working together to reduce risk and smooth equity growth.
Focused on controlled drawdown, stable trade execution and long-term consistency.



Нет отзывов
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.