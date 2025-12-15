SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Consistent Pips LOW risk
Lars Laeremans

Consistent Pips LOW risk

Lars Laeremans
Confiabilidade
72 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 57%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
756
Negociações com lucro:
477 (63.09%)
Negociações com perda:
279 (36.90%)
Melhor negociação:
179.40 USD
Pior negociação:
-163.99 USD
Lucro bruto:
8 635.33 USD (80 591 pips)
Perda bruta:
-5 227.70 USD (42 426 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (140.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
399.13 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
95.66%
Depósito máximo carregado:
1.50%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
2.20
Negociações longas:
462 (61.11%)
Negociações curtas:
294 (38.89%)
Fator de lucro:
1.65
Valor esperado:
4.51 USD
Lucro médio:
18.10 USD
Perda média:
-18.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-1 543.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 543.15 USD (21)
Crescimento mensal:
3.57%
Previsão anual:
43.28%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.08 USD
Máximo:
1 545.88 USD (41.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.84% (1 552.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.84% (253.74 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 541
AUDNZD 109
NZDCAD 84
EURUSD 22
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 966
AUDNZD 793
NZDCAD 1.4K
EURUSD 289
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 19K
AUDNZD 3.5K
NZDCAD 12K
EURUSD 3.5K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +179.40 USD
Pior negociação: -164 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +140.39 USD
Máxima perda consecutiva: -1 543.15 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

PUPrime-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.00 × 2
Valutrades-Live
1.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
FusionMarkets-Live
1.79 × 538
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.03 × 31
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
2.52 × 60
FPMarketsSC-Live
2.73 × 387
ICMarketsSC-MT5-4
2.92 × 379
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.33 × 643
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
GOMarketsMU-Live
3.83 × 29
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
FxPro-MT5
4.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
74 mais ...
A combination of four proven EA strategies working together to reduce risk and smooth equity growth.
Focused on controlled drawdown, stable trade execution and long-term consistency.



