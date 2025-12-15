- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
756
Negociações com lucro:
477 (63.09%)
Negociações com perda:
279 (36.90%)
Melhor negociação:
179.40 USD
Pior negociação:
-163.99 USD
Lucro bruto:
8 635.33 USD (80 591 pips)
Perda bruta:
-5 227.70 USD (42 426 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (140.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
399.13 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
95.66%
Depósito máximo carregado:
1.50%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
2.20
Negociações longas:
462 (61.11%)
Negociações curtas:
294 (38.89%)
Fator de lucro:
1.65
Valor esperado:
4.51 USD
Lucro médio:
18.10 USD
Perda média:
-18.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-1 543.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 543.15 USD (21)
Crescimento mensal:
3.57%
Previsão anual:
43.28%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.08 USD
Máximo:
1 545.88 USD (41.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.84% (1 552.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.84% (253.74 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|541
|AUDNZD
|109
|NZDCAD
|84
|EURUSD
|22
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|966
|AUDNZD
|793
|NZDCAD
|1.4K
|EURUSD
|289
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|19K
|AUDNZD
|3.5K
|NZDCAD
|12K
|EURUSD
|3.5K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +179.40 USD
Pior negociação: -164 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +140.39 USD
Máxima perda consecutiva: -1 543.15 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 2
|
Valutrades-Live
|1.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
FusionMarkets-Live
|1.79 × 538
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.03 × 31
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.52 × 60
|
FPMarketsSC-Live
|2.73 × 387
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.92 × 379
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.33 × 643
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
GOMarketsMU-Live
|3.83 × 29
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
74 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
A combination of four proven EA strategies working together to reduce risk and smooth equity growth.
Focused on controlled drawdown, stable trade execution and long-term consistency.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
57%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
72
95%
756
63%
96%
1.65
4.51
USD
USD
11%
1:500