交易:
754
盈利交易:
475 (62.99%)
亏损交易:
279 (37.00%)
最好交易:
179.40 USD
最差交易:
-163.99 USD
毛利:
8 628.27 USD (80 554 pips)
毛利亏损:
-5 227.14 USD (42 426 pips)
最大连续赢利:
23 (140.39 USD)
最大连续盈利:
399.13 USD (19)
夏普比率:
0.21
交易活动:
95.66%
最大入金加载:
1.50%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一天
采收率:
2.20
长期交易:
460 (61.01%)
短期交易:
294 (38.99%)
利润因子:
1.65
预期回报:
4.51 USD
平均利润:
18.16 USD
平均损失:
-18.74 USD
最大连续失误:
21 (-1 543.15 USD)
最大连续亏损:
-1 543.15 USD (21)
每月增长:
3.98%
年度预测:
51.33%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.08 USD
最大值:
1 545.88 USD (41.94%)
相对跌幅:
结余:
10.84% (1 552.22 USD)
净值:
1.84% (253.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|539
|AUDNZD
|109
|NZDCAD
|84
|EURUSD
|22
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|960
|AUDNZD
|793
|NZDCAD
|1.4K
|EURUSD
|289
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|19K
|AUDNZD
|3.5K
|NZDCAD
|12K
|EURUSD
|3.5K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +179.40 USD
最差交易: -164 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 21
最大连续盈利: +140.39 USD
最大连续亏损: -1 543.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 2
|
Valutrades-Live
|1.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
FusionMarkets-Live
|1.81 × 533
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.03 × 31
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.52 × 60
|
FPMarketsSC-Live
|2.73 × 387
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.92 × 379
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.33 × 643
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
GOMarketsMU-Live
|3.83 × 29
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
A combination of four proven EA strategies working together to reduce risk and smooth equity growth.
Focused on controlled drawdown, stable trade execution and long-term consistency.
没有评论
