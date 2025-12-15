SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Consistent Pips LOW risk
Lars Laeremans

Consistent Pips LOW risk

Lars Laeremans
0 avis
Fiabilité
70 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 55%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
739
Bénéfice trades:
467 (63.19%)
Perte trades:
272 (36.81%)
Meilleure transaction:
179.40 USD
Pire transaction:
-163.99 USD
Bénéfice brut:
8 348.52 USD (78 863 pips)
Perte brute:
-5 074.92 USD (40 834 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (140.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
399.13 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.29%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.12
Longs trades:
448 (60.62%)
Courts trades:
291 (39.38%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
4.43 USD
Bénéfice moyen:
17.88 USD
Perte moyenne:
-18.66 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-1 543.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 543.15 USD (21)
Croissance mensuelle:
3.57%
Prévision annuelle:
43.31%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.08 USD
Maximal:
1 545.88 USD (41.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.84% (1 552.22 USD)
Par fonds propres:
0.92% (127.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 527
AUDNZD 109
NZDCAD 84
EURUSD 19
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 854
AUDNZD 793
NZDCAD 1.4K
EURUSD 267
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 18K
AUDNZD 3.5K
NZDCAD 12K
EURUSD 4.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +179.40 USD
Pire transaction: -164 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +140.39 USD
Perte consécutive maximale: -1 543.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PUPrime-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.00 × 2
Valutrades-Live
1.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
FusionMarkets-Live
1.88 × 421
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.03 × 31
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
2.52 × 60
FPMarketsSC-Live
2.59 × 374
ICMarketsSC-MT5-4
2.92 × 379
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.34 × 643
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
GOMarketsMU-Live
3.83 × 29
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
FPMarketsLLC-Live
4.00 × 2
FxPro-MT5
4.00 × 1
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
74 plus...
A combination of four proven EA strategies working together to reduce risk and smooth equity growth.
Focused on controlled drawdown, stable trade execution and long-term consistency.



Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.